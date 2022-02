Garry Kasparov revine în luna mai la București

Fundațiile Superbet și Kasparov organizează o nouă ediție a circuitului internațional de șah Grand Chess Tour, care aduce la București zece dintre cei mai buni șahiști ai lumii

Fundația Superbet, împreună cu Fundația Kasparov anunță revenirea la București a marelui șahist Garry Kasparov, în cadrul turneului Grand Chess Tour™ 2022. Turneul va incepe cu etapa Superbet Chess Classic Romania 2022 și se va desfășura la București în perioada 4-15 mai. Turneul mondial fondat de Garry Kasparov în urmă cu aproape 14 ani, aliniază anual cei mai buni jucători de șah ai lumii, iar din 2019 este prezent și în România prin Fundația Superbet. Prin organizarea, începând de anul acesta, a trei etape ale turneului - București, Varșovia și Zagreb, Fundația Superbet devine partener strategic global al Fundației Kasparov în organizarea Grand Chess Tour.

“În 2019, am fost onorați de faptul că am putut aduce, pentru prima dată în România un eveniment de o asemenea anvergură. Ne-am implicat din dorința de a crește interesul pentru acest sport, care, dintre toate sporturile, este poate cel mai strâns legat de performanța socială și profesională a celor care care-l practică. Astăzi, ne simțim obligați să facem din acest eveniment o tradiție și în România, unde împreună cu Federația Română de Șah ne dorim să transformăm șahul într-o componentă educativă esențială pentru cât mai mulți copii. Totodată, ca partener strategic al Fundației Kasparov, este o mare bucurie ca de anul acesta să ducem, ca organizatori, acest eveniment mondial și în Polonia”, a anunțat Augusta Dragic, cofondator și președinta Fundației Superbet.

Valoarea totală a premiilor acordate a crescut anul acesta la 1,4 milioane de dolari - etapele de șah clasic beneficiind de premii de 350.000 de dolari, iar cele de șah rapid and blitz, de premii de 175.000 de dolari.

“Ediția de anul acesta a circuitului a fost consolidată grație parteneriatului strategic al celor doi principali sponsori - Fundația Superbet și Saint Louis Chess Club. Susținerea financiară și organizatorică a celor doi parteneri face posibilă îndeplinirea misiunii Grand Chess Tour de a populariza șahul în toate colțurile lumii”, a declarat directorul executiv al GCT, Michael Khodarkovsky.

Cu importanță strategică în stabilirea celui mai bun șahist al lumii, circuitul va avea cinci etape, după cum urmează - Superbet Chess Classic Romania (4-15 mai), Superbet Rapid & Blitz Polonia (18-24 mai), SuperUnited Rapid & Blitz Croatia (19 -25 iulie), Saint Louis Rapid & Blitz (24-31 august) și ultima etapă, Sinquefield Cup (31 august-13 septembrie), ce va avea loc chiar în Saint Louis (Missouri, USA).

Etapa din România va fi de șah clasic - șahiștii vor juca în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câștigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la București se ridică la suma de 350.000 de dolari.

Pentru ediția 2022, în toate cele cinci etape ale circuitului au fost invitați să joace nouă șahiști (trei dintre ei s-au calificat, plasându-se pe primele trei locuri la ediția din 2021). Ceilalți șase șahiști invitați sunt aleși în funcție de clasamentul FIDE, USR, dar și luând în calcul spiritul de fair-play. Vor fi acordate și trei wildcards pentru etapele de șah rapid and blitz.

Cei nouă șahiști aleși deja să joace în circuit sunt:

• GM Wesley So, câștigător al GCT 2021 și câștigător al etapei Paris Rapid & Blitz 2021.

• GM Maxime Vachier-Lagrave, locul doi la GCT 2021, câștigător al Cupei Sinquefield 2021 și câștigător al GCT Croația 2021.

• GM Shakhriyar Mamedyarov, locul trei la GCT 2021 și câștigătorul Superbet Chess Classic 2021.

• GM Alireza Firouzja, locul 2 în lume și primul an când joacă în tot circuitul GCT

• GM Fabiano Caruana, locul 4 în lume și jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaților 2022

• GM Ian Nepomniachtchi, locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM 2021 și jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaților 2022

• GM Levon Aronian, locul șase mondial și jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaților 2022

• GM Richard Rapport, locul zece mondial și jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaților 2022

• GM Leinier Dominguez, primul an când joacă în circuitul GCT și jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaților 2022, locul 15 mondial.

Principalii sponsori și organizatori ai Grand Chess Tour 2022 sunt Fundatia Superbet și Fundatia Kasparov, alături de Saint Louis Chess Club, un ONG fondat în 2007 de miliardarul american Rex Sinquefield. De asemenea, Federația Română de Șah este co-organizator și partener al etapei din România.

DESPRE FUNDAȚIA SUPERBET

Prin Fundația Superbet, grupul Superbet, cel mai mare operator în industria de Betting&Gaming din România, derulează în permanență programe CSR prin care se implică în viața comunității.

Fundația Superbet promovează educația, performanta, valorile culturale - susține realizarea unor acțiuni și materiale (cărți, filme, programe culturale etc) care contribuie la educație, informare corectă sau la dezvoltarea unor abilități.

Alături de implicarea în susținerea șahului - este și partener strategic al Federației Române de Șah din 2021, printre proiectele notabile de până acum figurează cele dedicate sănătății (#pariempebine, Race for Cure), cât și cele de susținere a revistei culturale Dilema Veche, revistei Știință & Tehnică, publicației bilunare de business New Money etc.

DESPRE GRAND CHESS TOUR

GCT este un circuit de șah internațional, organizat în fiecare etapă a sa la cel mai înalt nivel și aliniind cei mai buni jucători ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari ambasadori ai șahului în lume, a inspirat crearea Grand Chess Tour și totodată a contribuit la consolidarea parteneriatului dintre organizatori.

Toate evenimentele Grand Chess Tour 2022 vor respecta restricțiile locale și regionale impuse de contextul pandemic. Pentru mai multe informații despre GCT, vizitați grandchesstour.org.