Doliu în Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române: Unul dintre cei mai îndrăgiți membri, preotul George Bota, a murit la numai 44 de ani

Grupul Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Române este în doliu! Unul dintre cei mai iubiți și vechi membri ai grupului, preotul George Bota, a murit, miercuri dimineața, în urma unui infarct.

Tată a 3 copii, David, Samuel și Siluan, George Bota era cunoscut pentru vocea sa în cadrul ”Tronosului”, dar și pentru slujirea de la Parohia Zărnești-Tohan Blocuri 2.

Arhidiaconul Mihail Bucă, fondatorul și dirijorul Grupului Psaltic ”Tronos”, este cel care l-a adus în cor pe părintele Bota. În drum spre Cluj-Napoca, unde ”Tronos” va susține un concert, părintele Bucă a găsit puterea să vorbească despre cel care i-a fost prieten.

”L-am cunoscut în 2004, în Muntele Athos. De atunci, am legat o mare prietenie, una care nu poate fi spusă în cuvinte. Am avut în el sprijin mereu, m-a ajutat pe mine și pe familia mea când am trecut prin momente grele. Nu am cuvinte să îmi exprim durerea. Nu am pierdut doar un membru și un preot, am pierdut un prieten, am pierdut un om rar, un tată și soț pentru copiii și soția lui. Noi, familia ”Tronos”, vom fi alături mereu de familia părintelui George Bota. Fiul cel mic al părintelui, Siluan, a făcut un transplant de ficat, iar toată viața va fi sub control medical.

Este o situație la care nu m-am gândit niciodată. Am vorbit, ultima dată, pe 15 aprilie, de ziua lui, ziua în care a împlinit 44 de ani. Nu aveam idee că va fi ultima noastră conversație. Dumnezeu să îl ierte și să îl așeze în ceata drepților săi.”, a spus, profund îndurerat, părintele Mihail Bucă pentru STIRIPESURSE.RO.

Colindul ”Deschide ușa, creștine” a devenit cunoscut în interpretarea părintelui George Bota, el sute de mii de vizualizări în mediul online.