George Simion s-a dezlănțuit după intervenția lui Klaus Iohannis: 'Ucraina face exact ca Rusia în Deltă. Agresează și distrug teritoriul altei țări'

„Am fost să văd cu ochii mei”. Liderul AUR, George Simion, vine cu explicații și cu atacuri în rafală la adresa autorităților, după ce a mers în Delta Dunării, în contextul scandalului generat de lucrările efectuate de ucraineni la Canalul Bâstroe. Reacția vine după ce Klaus Iohannis le-a recomandat politicienilor români care „s-au inflamat fără să verifice” să aștepte „să ne clarificăm”.

„Am gasit o bataie de joc din partea statelor cu capitalele la Bucuresti si Kiev. Pescari care nu mai gasesc peste, debitul apei scazut cu 50-60 de cm. Noi abordam aceasta tematica, dar daca nu bat pe cineva pe umar, ca pe Virgil Popescu, nu suntem auziti. In iulie am aratat cum vasele ucrainene trec peste rand in Portul Constanta. I-am cerut o reactie domnului Aurescu, nimic. In Parlament, cand am luat cuvantul pe tema Bâstroe, un domn de la fostul USR, acum din partidul lui Cioloş, mi-a zis ca sunt unealta lui Putin. Presedintele Iohannis spune ca sunt date incerte, avand toate serviciile la indemana. Asa ca am fost eu si am vorbit cu localnicii din Chilia si Periprava. Debit scazut al apei, peste aproape deloc, asta mi-au spus. Politia de Frontiera a trimis o informare pe 1 ianuarie ca se draga la adancime, avem documentele. Se stia din aprilie 2022, la nivel de presedinte si premier. Am fost sa vad cu ochii mei, am fost controlat si documentat de Politia de Frontiera si atat. Domnul guvernator al Deltei, domnul Marinov, nu era, adjuncta dumnealui a zis ca nu are astfel de atributii. Nu mi s-a spus unde e. Dar din 2014-12015 nu a mai existat un raport al acestei administratii a Deltei cu privire la distrugerile care se fac acolo”, a spus George Simion, în exclusivitate, la România TV.

George Simion: 'Domnul Iohannis spune ca nu are informatii'

Preşedintele AUR spune că aceleaşi forţe politice care propovăduiau vaccinarea obligatorie, acum încearcă să îngroape orice informaţie referitoare la scandalul Bâstroe.

„Navigatorii spuneau ca nava filmata de mine azi avea nevoie de minimum 5 metri adancime. Era nava comerciala, de grane. Am folosit un soft pentru a vedea adancimea. Exista atatea institutii si isi dau de la una la alta, inclusiv serviciile. Mai bine sa avem un singur serviciu. Eu am mai vazut filmul asta cand erau apostolii vaccinarii, care ma faceau pe mine omul lui Putin, pentru ca nu eram de acord cu obligativitatea. Asa fac si acum, de la tribuna Parlamentului, spun ca fac eu propaganda lui Putin. Unde am zis eu ceva de Putin?Serviciile de informatii stau doar sa ma urmareasca pe mine prin trafic, sa cenzureze presa, sa vada cine spune lucruri despre romanii din Ucraina, despre bisericile romanesti de acolo si alte informari d-astea. Domnul Iohannis spune ca nu are informatii, in acest timp.”, a adăugat George Simion.

Simion a evidenţiat şi lipsa de coerenţă a informaţiilor venite dinspre autorităţi, atât cele române, cât şi cele ucrainene.

„Ucraina evident ca minte, s-a si fastacit ministrul Infrastructurii de acolo, aia e. Pe mine m-a enervat lipsa de reactie a autoritatilor din Delta. Ne-a certat domnul Iohannis si PSD va reveni la pozitia de pana acum. Lucrarile vor continua, inteleg ca vor sa-l faca pana la 10 metri. E declaratie oficiala, nu vorbesc eu aiurea. Au nevoie, ca trebuie sa treaca nave cat mai mari. Am transmis o prima notificare catre Comisia Europeana, votat unanim in Comisia pentru Afaceri Europene din Parlament.”, a mai declarat George Simion.

George Simion: „Ucraina face exact ca Rusia, in Delta. Agreseaza si distrug teritoriul altei tari”

„Am fost la Rezervația Biosferei Delta Dunării, dar nu l-am găsit pe administrator acolo, pe domnul Marionov. Asta deși l-am așteptat aproape 2 ore acolo. Sunt nave care navighează acolo și care nu au cum să plutească în ape de 3 metri. Ministrul Infrastructurii de la ucraineni și consilierul lui Zelenski, Podoliak, au confirmat că s-au făcut săpături. Poate că nu sunt surse credibile pentru Iohannis. Apa este retrasă cu mult peste nivelul obișnuit, peste 60 de centrimetri. Pe brațul Sfântu Gheorghe este dezastru, iar pe lângă asta avem și lipsa peștelui. Delta Dunării poate seca în mai puțin de un an, dacă se draghează Canalul Bîstroe. Până în 2015 nu au fost demarate lucrări. Ultimul studiu pe faună era din 2015. Marionov, guvernatorul Deltei Dunării, directorul executiv, doamna Biscă, și Lucian Simion, consilierul lui Horia Teodorescu, seful CJ Tulcea. Practic, acesta și-a dat acordul adâncirii acestui canal. O să aducem documente. Poliția de Frontieră i-a notificat la începutul anului de începerea acestei patrulări ale navelor de mare tonaj. Ucraina interveine, în ciuda restricțiilor internaționale, și schimbă fragilul ecosistem al Dunării. Din păcate, Ucraina face ce face Rusia. Adică, face rău unei alte țări. Ciucă și Iohannis spun că nu sunt informații, asta deși oficialii Ucrainei se laudă cu aceste lucrări. Iohannis a închis subiectul Bîstore, exact ca în problema Schengen. El a spus că nu mai vrea să audă politicieni vorbind despre așa ceva. Avem date concrete. Din păcate, Ucraina își bate joc de flora și fauna României și de minoritatea românească acolo”, a declarat George Simion.