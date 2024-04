Germania oferă ajutor financiar de 236 de dolari supraviețuitorilor Holocaustului afectați de atacurile din Israel

Germania va oferi un ajutor unic în valoare de 236 de dolari (220 de euro) supraviețuitorilor Holocaustului, pentru a-i ajuta să facă față impactului atacurilor conduse de Hamas din 7 octombrie în sudul Israelului.

Berlinul va compensa 113.000 de supraviețuitori ai Holocaustului din Israel printr-un fond de 27 de milioane de dolari (25 de milioane de euro), conform Ministerului Finanțelor german, conform CNN.

„Mulți supraviețuitori ai Holocaustului au fost afectați în mod deosebit de atacurile Hamas, fie prin pierderea caselor lor, fie prin pierderea sistemelor de suport sub formă de îngrijire”, a spus o purtătoare de cuvânt a Ministerului Finanțelor din Germania.

Fondurile suplimentare au scopul de a ajuta supraviețuitorii Holocaustului „cât mai rapid posibil (...) în această situație de război înfricoșătoare și fără speranță”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Rampagiul ucigaș condus de Hamas în sudul Israelului a fost cel mai mortal atac terorist din istoria Israelului, ucigând cel puțin 1.200 de persoane și răpind mai mult de 250 de alte persoane.

Atacurile israeliene asupra Gazei au ucis de atunci cel puțin 33.634 de palestinieni și au rănit alte 76.214 de persoane, conform Ministerului Sănătății de acolo. Human Rights Watch și Oxfam au acuzat luna trecută Israelul de efectuarea unor „atacuri indiscriminate și disproporționate în încălcarea dreptului internațional”.

Fiecare dintre cei 113.000 de supraviețuitori evrei din Israel va primi suma de 236 de dolari sub forma unei plăți unice, conform organizației nonprofit Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) – o organizație evreiască care caută despăgubiri pentru supraviețuitorii Holocaustului și care a colaborat cu guvernul german la acest plan.

Plățile sunt distribuite în Israel în cooperare cu Claims Conference și Autoritatea pentru Drepturile Supraviețuitorilor Holocaustului din guvernul israelian, a declarat Ministerul Finanțelor din Germania.

Gideon Taylor, președintele Claims Conference, a lăudat schema de plată, spunând că „plata suplimentară simbolică din partea Germaniei către supraviețuitorii Holocaustului din Israel este un mesaj de solidaritate”.

Ministerul Finanțelor din Germania a adăugat: „Această situație excepțională și stresantă pentru victimele Holocaustului, care a fost exacerbată de antisemitismul exprimat în întreaga lume, plata de 25 de milioane de euro a fost intenționată ca un gest de solidaritate și suport din partea Germaniei către Israel”.

Politicienii germani au declarat în repetate rânduri că securitatea Israelului este „rațiunea de stat” a Germaniei – termenul face referire la relația specială a Germaniei cu Israelul, datorată Holocaustului, în care Germania, sub regimul nazist al lui Adolf Hitler, a exterminat sistematic 6 milioane de evrei.