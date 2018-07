Gheorghe Hagi se declară mulțumit de prestația echipei FC Viitorul în dubla manșă cu Racing Union din Luxemburg

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, joi seară, după meciul cu Racing Union, scor 0-0, că este mulţumit de prestaţia jucătorilor FC Viitorul în dubla manşă cu echipa din Luxemburg, însă în partida de acasă constănţenii nu au fost inspiraţi în atac, informează news.ro.

“Eram obligaţi să trecem turul, ne-am făcut doar datoria. Un lucru mai puţin bun a fost că nu am marcat acasă. Am avut ocazii, dar atacanţii mai puţin inspiraţi. Cred că influenţat puţin şi temperatura. Sper că aşa a fost. În rest, apărarea bine, mijlocul destul de bine, chiar dacă în ultimele 20 de minute nu am mai avut limpezime, jocul a fost mai direct şi nu mai aveam controlul jocului. Fericit că am trecut, acesta era obiectivul. Nu e uşor, suntem la început de sezon. Jucătorii trebuie să ajungă la formă mai bună şi sperăm să fie din ce în ce mai bine. Sunt mulţumit de fotbalul pe care l-am făcut în ambele meciuri. Acasă, nemulţumirea a fost că în faţă n-am fost inspiraţi. Am ratat foarte mult din poziţii foarte bune. În rest, am încercat să controlăm meciul”, a spus Hagi.

Formaţia FC Viitorul s-a calificat, joi, în turul doi preliminar al Ligii Europa, după ce a remizat pe teren propriu, scor 0-0, cu Racing Union (Luxemburg), în manşa secundă a turului 1 preliminar. În partida tur, disputată săptămâna trecută, Viitorul s-a impus cu scorul de 2-0.