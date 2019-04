Gigi Becali, nemulțumit după victoria cu Sepsi - Nu am văzut spiritul de război, nu sunt mulţumit

Gigi Becali a declarat, luni seară, după meciul FCSB – Sepsi, scor 2-0, că îl mulţumeşte rezultatul, dar nu este mulţumit de faptul că nu a văzut “spiritul de război” la jucătorii lui Mihai Teja potrivit news.ro

”Mulţumit, 2-0. Am jucat numai noi. Totuşi, parcă nu am văzut aşa un spirit de război, că nu se mai permit greşeli. De exemplu Man nu mi-a plăcut deloc. Jucătorii mari, vrei să iei zeci de milioane pe ei, nu ai voie să joace un meci mai relaxat. A doua repriză a fost bună pentru că am marcat. A intrat Coman şi am marcat, a câştigat Coman singur jocul. Dar nu am văzut spiritul de război, nu sunt mulţumit”, a spus Becali. “Dacă ai 2-0 pentru ce te duci să pierzi mingea? Fă posesie. Echipă mare, dacă ai experienţă faci posesie. Pentru ce ai nevoie de golul trei? Ca să dea ei gol şi după aia intrăm în panică?”, a mai afirmat el.

Referitor la faptul că Olimpiu Moruţan a fost schimbat la pauză deşi intrase în minutul 18, Becali a declarat că nu mai este “timp de promovat jucători”. “Noi nu stăm după Moruţan, noi avem de câştigat campionatul. La anul stăm după el. Intră acolo şi greşeşte, nu greşeşte, nicio problemă. Acum avem de câştigat un campionat. Nu mai este timp de promovat jucători. Nu e problema noastră la ora asta Moruţan, că îl afectează, că nu îl afectează. Pentru noi, problema acum este câştigarea campionatului. Că îl afectează, e problema lui. Nu are de ce să îl afecteze dacă e băiat deştept. Înţelege că era în plus pe teren pe acolo, toate mingile le pierdea. Nu poţi să câştigi campionatul cu copii”.

Gigi Becali a menţionat că absenţa lui Mihai Pintilii ar reprezenta o pierdere mare pentru FCSB. “Pintilii ar fi pierdere mare, pentru că mizam pe el la meciul cu CFR. La meciul cu CFR trebuie să ai doi închizători. Trebuie să joci cu Nedelcu. Nu ştiu”.

El consideră că FCSB nu va mai avea şanse la titlu dacă nu va învinge CFR Cluj. “Calculele de acum încolo, nu baţi pe CFR, trebuie să îţi iei adio de la titlu. Cu egal, la revedere. Ştii cum se poate încurca? Să stea Viitorul aproape de Craiova. Numai saă avem norocul să fie Viitorul cu Craiova la mustaţă ca să se bată cu CFR”.

Formaţia FCSB a învins, luni seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului Ligii I.

Golurile au fost marcate de Gnohere ’51 (penalti) şi Coman ’59.

Mihai Pintilii a părăsit terenul accidentat, în prima parte a partidei.