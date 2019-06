Guvernul a anunțat AMENZI pentru miniștrii care nu se încadrează în bugetul alocat: 100.000 de lei

Fiecare ministru are obligaţia să se încadreze în bugetele alocate şi să se asigure de creşterea veniturilor şi scăderea cheltuielilor, iar dacă nu o face, poate să primească o amendă de până la 100.000 de lei, a declarat marţi seara, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Opoziția dă foc Guvernului PSD-ALDE! Dovada că Executivul pregătește concedieri și tăieri de salarii

"Ca ministru de Finanţe cred că este de bun simţ să ai grijă de banul public. Dacă eşti o persoană responsabilă, te asiguri, cum spune şi legea de fapt, ca lunar fiecare instituţie publică în parte să trimită o informare cu modul în care banul public în acel sector este gestionat. Cu alte cuvinte, fiecare ministru în parte sau şef de agenţie trebuie să fie în primul rând ministru de Finanţe, ca să fie bun manager a acelui ban public în acea zonă, că e ministru la Cultură, la Cercetare, la Educaţie, şi după aceea să fie ministru pe acea zonă, pentru că fiecare ministru are obligaţia, nu că o impune ministrul de Finanţe neapărat, e obligaţia ta ca demnitar să te asiguri că în acea zonă creşti veniturile şi scazi cheltuielile cu o activitate cât mai eficientă.(..) De asta noi am pus în Ordonanţa 114 de anul trecut o obligaţie pentru fiecare ministru în parte să se încadreze în bugetele alocate şi în cazul în care nu o face chiar să aibă şi o amendă până la 100.000 de lei. Este pusă acolo tocmai ca să responsabilizăm fiecare ministru în parte. Este o grijă a banului public mult mai accentuata decât în anii trecuţi", a explicat Teodorovici.

Citește și: Acuzații grave: ‘Pupincuriștii, populiștii, acoperiții și ignoranții și-au făcut datoria și de data asta’

Întrebat despre circulara trimisă ordonatorilor de credite privind măsurile dispuse pentru reducerea cheltuielilor de personal şi dacă se va reduce numărul de salariaţi din sectorul bugetar, ministrul de Finanţe a semnalat că se făceau angajări peste banii alocaţi şi se acordau sporuri, ca de exemplu cel de praf, pentru că "femeia de serviciu sau cineva de acolo nu a curăţat cum trebuia respectiva încăpere".

"Un minister are un număr de personal. Un număr total, din care sunt posturile vacante, din posturile vacante, sunt posturi bugetate şi o parte nebugetate. Şi se întâmpla, practica anilor trecuţi arată că se făceau angajări, chiar şi peste banii alocaţi sau se alocau, de exemplu, anumite sporuri, pe diverse motive. Acel spor de antenă, spor de praf...Sunt analize de acest tip care arată ca în biroul nu ştiu care, într-un minister, praful sau particulele din aer duc la obligaţii de acest tip. Poate doamna de serviciu sau cineva de acolo nu a curăţat cum trebuia respectiva încăpere şi pentru care un întreg minister sau agenţie primeşte un astfel de spor. Deci practicile au fost de acest tip de-a lungul anilor. Ministrul de Finanţe trebuie să se uite la acest deficit care trebuie ţinut sub control, cel puţin în aceasta zonă de cheltuieli de personal", a spus Teodorovici.

El a subliniat, de asemenea, că la cheltuielile de personal intră şi cele legate de deplasările externe, iar asta încarcă foarte mult acel procent din PIB alocat de România pentru partea de cheltuieli de personal.

Citește și: Pericol pentru Viorica Dăncilă! Unul dintre cei mai vechi lideri ai PSD vrea să preia hățurile

"Repet. Fiecare ministru în parte are obligaţia legală să-şi gestioneze bugetul pe care l-a primit la momentul la care Parlamentul l-a adoptat. Nu s-a întâmplat absolut nimic de la acel moment până azi. Nu a tăiat nimeni niciun fel de bani, dar ministrul de Finanţe trebuie să aibă acel instrument legal la dispoziţie prin care să impună lună de lună limite de angajamente, limite de cheltuieli şi în cazul în care miniştrii nu se supun acestei prevederi legale şi acestui instrument pe care ministrul de Finanţe le are la dispoziţie să îşi plătească amenzile.(...) Ordonatorul de credit are obligaţia să revină obligatoriu la ce Parlamentul a adoptat pentru acest an ca şi cheltuieli de personal. Nu o face, primeşte amendă", a afirmat şeful de la Finanţe.

Întrebat dacă se pregăteşte vreo tăiere de salarii sau pensii, Eugen Teodorovici a răspuns: "Nu. Categoric nu".

Pe de altă parte, ministrul a subliniat că legea salarizării în sectorul bugetar prevedea împărţirea creşterii salariale cu câte o pătrime până în 2022, deşi el ar dori să dea toată creşterea în acest an, dar să se încadreze în bugetul aprobat de Parlament.

Citește și: Eugen Teodorovici reacționează după publicarea unui document bombă: Nu există reduceri de personal. Avem bani suficienți

"Am spus, eu, la Finanţe, aş dori să pot să fac acest lucru: să dau în acest an tot ce era până în 2022, dar să rămân în acelaşi buget pe care Parlamentul mi l-a aprobat. Cu alte cuvinte, dacă poţi să ai oameni mai bine plătiţi în aceeaşi bani...Nu aşa face o firmă? Nu ăsta este conceptul de piaţă? Nu depăşesc cu niciun leu bugetul, îmi aplic şi mie amenda dacă e să încalc legea", a spus şeful MFP.

Circulara, prezentată la Antena 3, arată că Ministerul de Finanţe a solicitat ordonatorilor principali de credite să comunice măsurile ce urmează a fi dispuse astfel încât să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate prin buget. "Menţionăm că în răspunsurile transmise până la această dată marea majoritate a ordonatorilor principali de credite au precizat că nu au identificat măsuri de reducere a cheltuielilor de personal, respectiv reducerea numărului de angajaţi şi/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale conform prevederilor legale şi în consecinţă vor solicita fonduri suplimentare cu ocazia rectificării bugetare. Ministerul în replică precizează că nu va face acest lucru pentru că ar afecta procesul investiţional", potrivit circularei MFP.

Citește și: Eugen Teodorovici reacționează după publicarea unui document bombă: Nu există reduceri de personal. Avem bani suficienți

"Această circulară de la Finanţe a plecat în luna aprilie, dacă nu mă înşel. S-a discutat la acea vreme de acest subiect, s-a clarificat, şi văd că de ieri sau azi a început să se ducă o astfel de ştire ca să se inducă teama în tot ce înseamnă în principal pensionarii din România, salariaţii din sectorul bugetar şi probabil că nu numai. Numai că este o încercare, spun eu, sortită eşecului. Noi am explicat foarte clar. Eu o repet şi în seara asta că vizavi de partea de pensii ce ne-am asumat este prevăzut şi în bugetul pe 2019 ca şi sumă. La 1 septembrie punctul de pensie creşte cu 15%, foarte clar, nu e niciun fel de dubiu. La nivel de salarii, legea bugetului s-a dat în acest an. În acea lege erau clar bugetele pe fiecare minister, agenţie în parte. Nu s-a schimbat absolut nimic", a adăugat Eugen Teodorovici.