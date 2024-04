H&M și Zara, în centrul unui scandal imens: sunt acuzate de implicare în defrișările ilegale

Potrivit unui raport publicat de ONG-ul Earthsight, bumbacul certificat pentru durabilitate folosit de H&M și Zara provine din plantații care sunt de mult timp investigate pentru corupție și tăieri ilegale de păduri.

H&M și Zara sunt în centrul atenției din cauza unui raport publicat de ONG-ul Earthsight. Se pare că bumbacul brazilian, folosit de giganții fast fashion, este miza unui scandal legat de defrișări și tăieri ilegale, precum și de corupție și violență pe plantațiile lor. Potrivit organizației non-profit, bumbacul Better Cotton, certificat ca fiind sustenabil, utilizat de cele două mărci provine de la doi producători, SLC Agrícola și Groupo Horita, anchetați de agențiile federale și de stat din Brazilia pentru corupție și defrișări ilegale încă din 2008. Se pare că cele două companii au fost deja amendate în trecut pentru o serie de infracțiuni. Investigația privind lanțul de aprovizionare realizată de Earthsight a dezvăluit că materia primă ajungea la grupurile de fast fashion prin intermediul furnizorilor asiatici; prin examinarea imaginilor din satelit, a hotărârilor judecătorești și a jurnalelor de transport, au fost depistate 816.000 de tone de bumbac exportate direct de pe cele două plantații către opt producători care au aprovizionat H&M și Zara.

Brazilia, pe lângă faptul că este al doilea mare exportator de bumbac din lume, produce 42% din bumbacul certificat Better Cotton, din care H&M și mărcile grupului Inditex sunt principalii cumpărători. Investigația a evidențiat opacitatea lanțurilor de aprovizionare din domeniul modei, precum și faptul că se bazează pe certificare pentru a îndeplini obiectivele de sustenabilitate fără a supraveghea direct producția de materii prime. Bumbacul în cauză a fost produs în Cerrado, o regiune renumită pentru bogăția faunei și a florei sale, al doilea biom ca importanță din Brazilia. Zona a pierdut 50 % din vegetație începând cu a doua jumătate a secolului trecut din cauza agriculturii industriale, accelerând foarte mult ritmul de defrișare din ultimii ani, care, potrivit cifrelor guvernului brazilian, a crescut cu 43 % până în 2023.

Atât H&M, cât și Inditex au dorit să își exprime opinia cu privire la relația care le implică în practicile Better Cottona. "Salutăm implicarea Earthsight în aceste probleme și luăm aceste acuzații extrem de în serios. Suntem în strânsă legătură cu proprietarul certificării Better Cotton, care a lansat o investigație amănunțită cu privire la acuzațiile specifice", a declarat H&M într-un comunicat. "Rămânem în dialog strâns cu BCI și cu alte părți interesate pentru a identifica nevoile de îmbunătățire a standardului și a verificării acestuia și salutăm oportunitatea de a continua dialogul cu Earthsight pe această temă." Inditex a adăugat: "Deoarece sustenabilitatea este o activitate în curs de desfășurare, colaborăm în permanență cu organizațiile de certificare și cu alte părți terțe specializate pentru a îmbunătăți calitatea acestor standarde, cerințele acestora, instrumentele de trasabilitate și politicile de conformitate. Luăm foarte în serios orice informație despre practicile neloiale din industria textilă". De asemenea, acesta a solicitat Better Cotton să clarifice procesul de certificare și mecanismele de trasabilitate.

Directiva Uniunii Europene referitoare la diligența corporativă în materie de sustenabilitate, care ar trebui să responsabilizeze marile companii în ceea ce privește identificarea potențialelor încălcări ale drepturilor omului și a impactului asupra mediului de-a lungul lanțurilor lor de aprovizionare, a fost abandonată cu puțin timp înainte de votul programat pentru luna februarie a anului trecut, în timp ce na versiune slăbită a legislației este așteptată să fie adoptată înainte de următoarele alegeri europene din iunie. Regulamentul UE privind defrișările, care impune trasabilitatea locului de producție a materialelor, va intra în vigoare în cursul acestui an, dar nu se referă la bumbac, potrivit FanPage.it.