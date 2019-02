Hagi e fericit după partida din Cupa României - A fost un meci frumos

Gică Hagi a apărut foarte relaxat la reacţiile de după partida cu Hermannstadt, în urma căreia Viitorul s-a calificat în semifinalele Cupei României cu scorul de 3-2.

Antrenorul a comentat partida, a anunţat că Eric încă e pe drumul spre o condiţie fizică bună şi a afirmat că Ianis Hagi va juca în ultima etapă din sezonul regulat cu FC Botoşani.

"S-a văzut că nu e presiune, trebuia să avem şi astfel de momente, fotbalul e frumos. Eram fericit şi m-am dus la el (n.r. - momentul în care l-a îmbrăţişat pe Vasile Miriuţă). Aşa mi-a venit. Important e că acum suntem fericiţi, a fost un meci frumos de Cupa României. Noi am jucat foarte bine în prima repriză, în a doua, e normal, au fost jucători care nu aveau meciuri în picioare. Bine că am revenit, ni s-a ridicat imediat moralul, am marcat prin Eric şi ne-a ajutat mult. În Cupă ştiţi cum e: echipe mai mici, normale au şanse să câştige. S-au întâmplat atâtea, e mult mai uşor să câştigi o cupă decât un campionat. Pe cei care aveau multe minute i-am lăsat acasă, ştiam că era un test şi cred că l-au trecut", a declarat Hagi pentru Digi Sport.

Eric a adus calificarea în penultimul act al Cupei României cu un gol frumos. Totuşi, brazilianul mai are de dat jos câteva kilograme pentru o condiţie fizică optimă: "Eric ştie ideile mele despre el. Ştie mult fotbal şi rămâne ca din punct de vedere fizic să arate bine şi cred că ne va ajuta mult", a adăugat Hagi.

În ultima etapă, Viitorul îşi va juca ultima şansă pentru calificarea în play-off, iar Gică Hagi a anunţat că se va putea baza pe fiul său. Ianis Hagi s-a accidentat în partida cu Sepsi OSK, atunci când Ousmane Viera i-a pus talpa pe genunchi: "Cred că va juca. Da, cred că va juca", a mai spus tehnicianul Viitorului.

În ultima etapă, Viitorul şi Botoşani se înfruntă la Ovidiu, într-un meci decisiv pentru prezenţa în playoff. Moldovenii trimit Viitorul în playout, în cazul unui rezultat pozitiv. De partea cealaltă, Viitorul are o singură variantă: victoria. FC Botoşani se califică şi în cazul unui egal, doar dacă Poli Iaşi nu câştigă în meciul cu Hermannstadt.

Poli Iaşi se poate califica la fel cum a făcut-o anul trecut, adică în urma unui clasament în 3.Dacă băieţii lui Stoican se impun cu Hermannstadt, Sepsi pierde cu CFR, iar Botoşani şi Viitorul remizează, se va face un clasament în 3. Într-un astfel de caz, Sepsi, Botoşani şi Poli Iaşi ar avea toate câte 37 de puncte. În cazul unui clasament în 3, Sepsi OSK şi Poli Iaşi merg în playoff.

Poli Iaşi se califică şi dacă nu se realizează clasamentul în 3. Al doilea scenariu favorabil pentru gruparea din Copou îl reprezintă un succes cu Hermannstadt, cumulat cu o remiză între Viitorul şi Botoşani.