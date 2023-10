Hamas prezintă o înregistrare cu eliberarea unei femei israeliene şi cei doi copii ai săi. Ce spun autoritățile de la Ierusalim

"O femeie colonistă israeliană şi cei doi copii ai săi au fost eliberaţi după ce fuseseră reţinuţi în timpul ciocnirilor" dintre mişcare şi armata israeliană, a declarat aripa armată a Hamas, fără a preciza data eliberării lor.

O înregistrare video difuzată ulterior de Al-Aqsa TV, canalul Hamas, arată o femeie într-o cămaşă albastră cu doi copii şi trei bărbaţi înarmaţi care se îndepărtează de o zonă cu sârmă ghimpată care pare a fi gardul ridicat de Israel în jurul Fâşiei Gaza.

Undated Video footage published by #AlJazeera claims to show #Hamas releasing a captive #Israeli woman and two children. The woman in the clip has been identified as Avital Aladjem, who was abducted on Saturday with her neighbor's two children from Kibbutz Holit. pic.twitter.com/81oFb5KZSR

Televiziunea publică israeliană a afirmat ulterior că aceste imagini au arătat persoane care "nu au fost niciodată duse în Gaza".

Presa locală a explicat că este vorba de Avital Aladjem, o locuitoare a kibbutzului Holit care, conform relatării sale dintr-o serie de interviuri, a fost dusă cu forţa sâmbătă de un bărbat din Hamas împreună cu doi dintre copiii unei vecine până la zona de frontieră dintre Israel şi Fâşia Gaza, după asaltul fără precedent lansat de sute de luptători din mişcarea islamistă în sudul ţării. Avital Aladjem a povestit că răpitorii ei au lăsat-o liberă să plece cu cei mici când au ajuns în dreptul gardului.

În timp ce începe să iasă la lumină, pe baza mărturiilor culese de la supravieţuitori, amploarea atrocităţilor comise de Hamas în cursul atacului de sâmbătă, de o violenţă extremă, mişcarea islamistă, descrisă drept teroristă de Uniunea Europeană şi Statele Unite, neagă că ar fi comis abuzuri împotriva civililor şi acuză "media occidentale" că răspândesc false acuzaţii.

Zeci de israelieni şi străini, soldaţi, civili, copii şi femei, ar fi în mâinile Hamas în Fâşia Gaza de la această ofensivă care a luat Israelul complet prin surprindere în ultima zi a sărbătorii evreieşti Sukkot şi în plin Shabbat.

Autorităţile israeliene au estimat la 150 numărul ostaticilor, iar sute de persoane sunt în continuare date dispărute, iar corpurile în curs de identificare.

Până în prezent, nu a fost eliberat oficial niciun ostatic, mai scrie AFP.

The chilling testimony of Avital, an Israeli mother who was kidnapped with her neighbor Adi Kaplon-Vital and Adi’s children (Negev and Eshel). Hamas terrorists took Adi to Gaza gave Adi’s two children to Avital who is interviewed here.



Adi, the mother, is still held by Hamas in… pic.twitter.com/hF3BrxRX9n