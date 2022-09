House of the Dragon, serial derivat din Game of Thrones, continuă să bate recorduri de audienţă

Postul american HBO, care difuzează din august „House of the Dragon, serial derivat din „Game of Thrones”, se bucură de audienţe din ce în ce mai mari pentru fiecare episod, scrie Variety. Al cincilea episod, disponibil de luni, a atras în Statele Unite cu 3% mai mulţi telespectatori faţă de episodul patru. Fiecare episod totalizează în prezent în jur de 29 de milioane de vizualizări.

Dacă acest succes continuă, „House of the Dragon” ar putea deveni la fel de populară ca „Game of Thrones”. Episoadele din sezonul opt şi ultimul au fost vizionate de aproximativ 44 de milioane de oameni în fiecare săptămână în 2019.

„House of Dragon”, inspirat din cartea „Foc şi Sânge” de George R. R. Martin, are loc cu cîteva sute de ani înainte de „Game of Thrones” şi povesteşte istoria casei Targaryen. Regele Viserys 1 Targaryen trebuie să aleagă un moştenitor care să-i succedă la tron. În timp ce fratele său Daemon este succesorul de drept, fiica lui, Rhaenyra, intră în cursă, Şi, în fundal, războiul civil se profilează.

Dacă serialul a sedus publicul, unii critici îl văd ca pe un „succes zdrobitor”, alţii ca o „versiune low-end a GoT”. „House of the Dragon” va avea un al doilea sezon.

Regizorul Miguel Sapochnik, showrunnerul serialului, şi-a anunţat decizia de a părăsi proiectul în urmă cu câteva săptămâni. Regizorul Alan Taylor („The Sopranos”, „Game of Thrones”), a fost angajat pentru a semna sezonul doi.