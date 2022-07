Il Volo, concerte în România, la Bucureşti şi Cluj-Napoca, pe 16 şi 18 iulie

Trioul italian Il Volo revine în România pentru două concerte care vor avea loc la Sala Palatului din Bucureşti, pe 16 iulie, şi la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 18 iulie, în cadrul turneului mondial "Il Volo Sings Morricone and More".

Pe scena Sălii Palatului din Capitală, trupa Il Volo va concerta alături de Orchestra Metropolitană Bucureşti condusă de dirijorul şi orchestratorul Daniel Jinga, iar la reprezentaţia de la BT Arena acompaniamentul muzical va fi asigurat de instrumentiştii New Hope Orchestra sub bagheta dirijorului Flaviu Mogoşan, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, timp de două ore spectatorii vor fi purtaţi într-o călătorie copleşitoare în arta marelui compozitor italian Ennio Morricone, presărată cu cele mai apreciate melodii din repertoriul grupului Il Volo sau compoziţii muzicale universale, precum "Nessun Dorma", "All by myself", "My Way", "Delilah", "Un amore cosi grande", "La donna e mobile", "Caruso" sau "Volare".

Bilete pot fi achiziţionate din reţeaua Eventim.ro sau online prin accesarea linkului https://bit.ly/3AdR0A3

Concertele de la Bucureşti şi Cluj-Napoca vor începe la ora ora 20,00.

Având în vedere creşterea numărului de cazuri de îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov2 raportate în ultimele zile, organizatorii recomandă purtarea măştii de protecţie pe toată durata concertului.

Accesul în sala de spectacol se va face începând cu ora 19,00. Organizatorii recomandă participanţilor să vină mai devreme pentru ca accesul să se desfăşoare în condiţii optime şi pentru a evita aglomerarea zonelor de acces.

Accesul la concert este permis doar pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului. Toţi spectatorii sunt rugaţi să păstreze permanent biletele asupra lor. După ce s-a făcut accesul, dacă părăsesc incinta sălii de spectacol, spectatorii nu vor mai putea reveni la concert decât dacă îşi achiziţionează din nou bilet, precizează organizatorii.

În zona de concert nu este permis accesul cu băuturi şi produse alimentare cumpărate din afara perimetrului locaţiei, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel.

Pentru siguranţa publicului şi pentru buna desfăşurare a evenimentului, la momentul accesului participanţii sunt rugaţi să se supună controlului corporal amănunţit la cererea agenţilor de securitate.

Copiii cu vârsta de până la 3 ani vor avea acces gratuit dacă la intrare se va prezenta un act doveditor al vârstei copilului şi dacă vor fi ţinuţi în braţe de părinţi.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru supravegherea copiilor. Minorilor cu vârsta de peste 3 ani li se va permite accesul în incinta sălii doar pe baza unui bilet valid.