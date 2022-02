Imaginea zilei - Tinerii ucrainieni stau la coadă pentru a se înrola în armată

Tinerii din Ucraina oferă o lecție de patriotism întregii lumi. În ciuda faptului că știu că nu șanse foarte mari de izbândă împotriva Rusiei, aceștia au făcut cozi pentru a se înrola.

În Ucraina a fost declarată stare de necesitate, iar președintele Volodimir Zelenski a cerut populației să pună mâna pe arme pentru a-și apăra țara.

???????? There's a line at the military registration and enlistment office in #Rivne.#Ukrainians are ready to defend their land!!! pic.twitter.com/RauFqcrTIE