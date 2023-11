Imagini apocaliptice în unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume: oamenii efectiv nu mai pot respira

În fiecare iarnă se formează un smog deasupra orașului Delhi, deoarece aerul rece și greu reține praful din construcții, emisiile vehiculelor și fumul provenit de la arderea miriștilor din statele vecine, ceea ce provoacă o creștere a bolilor respiratorii în rândul celor 20 de milioane de locuitori ai orașului, notează Reuters.

Vineri, locuitorii s-au plâns de iritații la ochi și mâncărimi la gât, aerul devenind de un gri dens, în timp ce indicele AQI se situa în jurul valorii de 480 în unele stații de monitorizare din oraș.

Un AQI de 0-50 este considerat bun, în timp ce orice valoare cuprinsă între 400-500 afectează persoanele sănătoase și reprezintă un pericol pentru cele cu boli existente.

Vineri, New Delhi s-a aflat în fruntea unei liste în timp real a celor mai poluate orașe din lume, întocmită de grupul elvețian IQAir, care a plasat indicele AQI al capitalei indiene la 611 în categoria "periculos".

"Condițiile meteorologice nefavorabile, creșterea bruscă a incidentelor legate de incendiile din ferme și vântul de nord-vest care deplasează poluanții către Delhi sunt principalele cauze pentru creșterea bruscă a AQI", a declarat joi Comisia pentru gestionarea calității aerului din regiune.

Autoritățile au ordonat ca școlile elementare să rămână închise vineri și sâmbătă, în timp ce majoritatea lucrărilor de construcție din regiune au fost suspendate.

Unii furnizori de filtre pentru purificatoare de aer din regiune au declarat că se înregistrează o penurie, deoarece cererea a crescut brusc.

În acest an, atenția asupra înrăutățirii calității aerului a aruncat o umbră asupra Cupei Mondiale de cricket găzduită de India, capitala financiară Mumbai suferind, de asemenea, de o creștere a nivelului de poluare.

Delhi găzduiește luni un meci de Cupa Mondială, între Bangladesh și Sri Lanka.

Anul trecut, Bhiwadi, în nordul Indiei, a fost cel mai poluat oraș din țară și al treilea din lume, potrivit IQAir. New Delhi a fost al patrulea, în timp ce Lahore, din Pakistan, și Hotan, din China, au fost în fruntea listei.

People in New Delhi woke up to a thick layer of toxic haze on Friday, and some schools were ordered to be shut for two days as the air quality index (AQI) entered the "severe" category in several parts of the Indian capital.https://t.co/RLmFBqZYJ2