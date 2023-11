Imagini greu de privit: Soldați ruși drogați, bătuți și umiliți de camarazii lor, după pierderile suferite în luptă cu ucrainenii VIDEO

Imaginile au fost filmate cu camera unui telefon mobil de către unul dintre ocupanți, care a spus că unii camarazi ruși au reușit să obțină droguri pe care le-au distribuit în unitate.

Aceștia, după ce au consumat droguri au intrat în luptă. Ca urmare, o parte din compania din care făceau parte a fost lichidată în luptă cu ucrainenii.

După ce au aflat despre ceea ce s-a întâmplat, ocupanții ruși au început să-i bată demonstrativ pe soldații drogați, filmând totul.

Imaginile publicate arată umilință, insulte și constrângere fizică. Dependenții de droguri sunt intimidați cu arme de foc, sunt trase focuri cu muniție reală în imediata apropiere a capului, brațelor și picioarelor soldaților ruși întinși la pământ.

Disciplina slabă și abuzul de substanțe au afectat forțele Rusiei în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei din februarie 2022.

Publicația rusă independentă Meduza dezvăluie faptul că „consumul de droguri este larg răspândit în armata rusă, atât în rândul soldaților de pe linia frontului, cât și în pozițiile din spate. Unul din 10 soldați fumează marijuana, iar mulți iau și droguri grele”, conform Verstka, citată de ziare.com.

