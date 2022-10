Imagini șocante - Un deputat din partidul lui Putin lovește un copil cu mașina și fuge de la locul faptei/ Video

Deputatul Sergey Mamontov, din partidul Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin, a lovit un copil cu mașina, în regiunea Novosibirsk.

Parlamentarul s-a dat jos din mașină, s-a uitat în stânga și în dreapta să vadă dacă sunt oameni în jur, iar apoi, deși a văzut că micuțul este în viață, a fugit de la locul faptei. Ceea ce nu a văzut deputatul este faptul că în zonă erau camere de luat vederi, iar acestea au surprins întreaga scenă, informează Nexta.

Băiețelul a ajuns în cele din urmă la spital și are șoldul rupt, dar și fractură craniană.

In the Novosibirsk region, a deputy from the Putin's party "United Russia" Sergey Mamontov ran over a child



What do you think the deputy did? Сall an ambulance? No, the deputy fled the scene, and the child is now in intensive care with a broken hip and head injury. pic.twitter.com/XK73GrbWrp