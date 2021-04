În pofida pandemiei de COVID-19, unele ţări au continuat cu cruzime condamnările la moarte şi execuţiile (raport)

În 2020, pentru al treilea an consecutiv, s-a înregistrat cel mai scăzut număr de execuţii pe parcursul unui deceniu, relevă organizaţia Amnesty International în raportul său anual cu privire la pedeapsa cu moartea, dat publicităţii miercuri. Conform concluziilor documentului, anul trecut Egiptul a triplat numărul execuţiilor anuale, China a introdus pedeapsa cu moartea pentru a reprima infracţiunile legate de zădărnicirea eforturilor de prevenire a pandemiei de COVID-19, iar fosta administraţie a Statelor Unite ale Americii a executat zece persoane în mai puţin de şase luni.

Provocările fără precedent ale pandemiei de COVID-19 nu au reprezentat un motiv suficient pentru a împiedica 18 state să dea curs execuţiilor în 2020. În ciuda tendinţei generale descendente, unele stat au continuat, ba chiar au sporit numărul execuţiilor, trădând o cumplită desconsiderare faţă de viaţă într-o perioadă în care atenţia întregii lumi se concentra pe protecţia oamenilor în faţa unui virus ucigaş.

Printre ţările în care au avut loc execuţii în anul 2020 s-au numărat Egiptul, care şi-a triplat numărul execuţiilor în comparaţie cu anul 2019, şi China, care a anunţat reprimarea infracţiunilor care afectează eforturile de prevenire a COVID-19, în acest context cel puţin un bărbat fiind condamnat la moarte şi executat. Între timp, administraţia Trump a reluat execuţiile la nivel federal după o pauză de 17 ani şi a executat zece oameni în mai puţin de şase luni. Alte ţări care au reluat execuţiile au fost India, Oman, Qatar şi Taiwan."În timp ce lumea s-a concentrat pe găsirea de modalităţi de a proteja vieţile oamenilor de COVID-19, mai multe guverne au arătat o determinare alarmantă de a recurge la pedeapsa cu moartea şi de a executa oameni indiferent de situaţie", a declarat Agnes Callamard, secretarul general al Amnesty International, citată într-un comunicat de presă."Pedeapsa cu moartea este o pedeapsă abominabilă, iar continuarea execuţiilor în toiul unei pandemii subliniază şi mai mult brutalitatea ei inerentă. Lupta împotriva execuţiilor este dificilă şi în cele mai bune perioade, însă în timpul pandemiei mulţi condamnaţi la moarte au fost puşi în imposibilitatea de a fi reprezentaţi legal personal, iar mulţi dintre cei care doreau să le ofere asistenţă au fost nevoiţi să se expună unor riscuri considerabile - şi, neîndoielnic, pe deplin evitabile - privind sănătatea. Aplicarea pedepsei cu moartea în aceste condiţii este un atentat deosebit de flagrant la adresa drepturilor omului", a continuat aceasta.Restricţiile impuse de pandemia de COVID-19 au afectat accesul la un avocat şi dreptul la un proces echitabil în mai multe ţări, inclusiv în Statele Unite ale Americii, unde avocaţii apărării au declarat că nu au avut posibilitatea de a desfăşura investigaţii esenţiale şi nici de a se întâlni faţă în faţă cu clienţii.China clasifică numărul total al execuţiilor şi condamnărilor la moarte drept secrete de stat şi nu permite cercetări independente. Din acest motiv, statisticile globale întocmite de Amnesty International pentru toate execuţiile cunoscute nu includ execuţiile din China. Cu toate acestea, se crede că mii de oameni sunt executaţi în fiecare an în această ţară, ceea ce o face din nou cel mai prolific călău din lume, înaintea Iranului (peste 246 de persoane executate), Egiptului (peste 107), Irakului (peste 45) şi Arabiei Saudite ( 27). Iranul, Egiptul, Irakul şi Arabia Saudită au reprezentat 88% din toate execuţiile cunoscute în 2020.Numărul execuţiilor anuale din Egipt s-a triplat şi, astfel, statul egiptean a ajuns pe locul trei la nivel mondial în această statistică în anul 2020. Cel puţin 23 de persoane executate fuseseră condamnate la moarte pe motive legate de violenţă politică, ca urmare a unor procese flagrant inechitabile, sub semnul "mărturisirilor" forţate şi altor încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură şi dispariţii forţate. Un vârf al execuţiilor s-a înregistrat în lunile octombrie şi noiembrie, când autorităţile egiptene au executat cel puţin 57 de persoane (53 de bărbaţi şi patru femei).Cu toate că numărul execuţiilor care au avut loc în Iran a continuat să scadă în comparaţie cu cel din anii anteriori, statul iranian a folosit tot mai frecvent pedeapsa capitală ca armă de represiune politică împotriva disidenţilor, protestatarilor şi membrilor unor grupuri etnice minoritare, cu încălcarea dreptului internaţional.Multe ţări din regiunea Asia-Pacific au continuat să încalce dreptul internaţional şi standardele care interzic utilizarea pedepsei cu moartea pentru infracţiuni care nu implică uciderea cu intenţie. Cu toate acestea, pedeapsa capitală a fost aplicată pentru infracţiuni legate de droguri în China, Indonezia, Laos, Malayezia, Singapore, Sri Lanka, Thailanda şi Vietnam; pentru corupţie în China şi Vietnam şi pentru blasfemie în Pakistan. În Bangladesh şi Pakistan condamnările au fost pronunţate de instanţe înfiinţate printr-o legislaţie specială şi care urmează în general proceduri diferite de cele ale instanţelor obişnuite. În Maldive, cinci persoane care aveau sub 18 ani în momentul crimei au rămas pe coridorul morţii.Statele Unite ale Americii au fost singura ţară din cele două Americi care a pus în aplicare pedeapsa cu moartea în 2020. În iulie, administraţia Trump a efectuat prima execuţie la nivel federal din ultimii 17 ani, iar în cinci state au avut loc, de asemenea, şapte execuţii.La nivel global, se ştie că un număr de cel puţin 483 de oameni au fost executaţi în anul 2020 (cu excepţia ţărilor care clasifică datele privind pedeapsa cu moartea drept secret de stat sau pentru care există informaţii limitate - China, Coreea de Nord, Siria şi Vietnam). Deşi şocant, acesta este cel mai mic număr de execuţii înregistrat de Amnesty International în cel puţin un deceniu. Cifra indică o scădere de 26% în comparaţie cu 2019 şi cu 70% comparativ cu un vârf de 1.634 de execuţii din 2015.Conform raportului, acest lucru a fost determinată de scăderea execuţiilor din unele ţări care păstrează condamnările la moarte şi, într-o măsură mai mică, de unele întreruperi ale execuţiilor ca răspuns la pandemie.Execuţiile care au avut loc în Arabia Saudită au scăzut cu 85%, de la 184 în 2019 la 27 în 2020 şi cu mai mult de 50% în Irak, de la 100 în 2019 la 45 în 2020. Nu s-au mai înregistrat execuţii în ţări care au efectuat execuţii în 2019: Bahrain, Belarus, Japonia, Pakistan, Singapore şi Sudan.Numărul condamnărilor la moarte pronunţate la nivel mondial (cel puţin 1477) a înregistrat de asemenea o scădere de 36% în comparaţie cu 2019. Amnesty Internaţional a înregistrat scăderi în 30 dintre cele 54 de ţări în care se ştie că au fost pronunţate condamnări la moarte. În unele cazuri, acest lucru se pare că s-a datorat întârzierilor şi amânărilor în procedurile judiciare pe fondul pandemiei.Excepţii notabile au fost Indonezia, unde în 2020 numărul condamnărilor la moarte (117) a crescut cu 46% faţă de 2019 (80); şi Zambia, unde au fost pronunţate 119 sentinţe cu moartea în 2020, cu 18 mai multe decât în 2019 şi, în acelaşi timp, reprezentând cel mai mare număr de condamnări la moarte din Africa sub-sahariană.În 2020, Ciad şi statul american Colorado au abolit pedeapsa cu moartea, Kazahstan s-a angajat să abolească pedeapsa cu moartea în conformitate cu dreptul internaţional, iar Barbados a finalizat reformele pentru abolirea pedepsei cu moartea obligatorii.Începând cu aprilie 2021, 108 ţări au abolit pedeapsa cu moartea pentru toate infracţiunile şi 144 de ţări au abolit-o prin lege sau în practică - o tendinţă care ar trebui să continue."În pofida utilizării continue a pedepsei cu moartea de către unele guverne, tabloul general în 2020 a fost pozitiv. Ciad a abolit pedeapsa cu moartea, la fel ca statul american Colorado, iar numărul execuţiilor cunoscute a continuat să scadă, aducând lumea mai aproape de a trimite cea mai crudă, inumană şi degradantă pedeapsă în cărţile de istorie", a declarat Agnes Callamard."Având în vedere că 123 de state - mai multe ca oricând - sprijină apelul Adunării Generale a ONU pentru un moratoriu asupra execuţiilor, creşte presiunea asupra statelor care nu doresc să renunţe la pedeapsa cu moartea să urmeze exemplul celorlalte. Virginia a devenit recent primul stat din sudul SUA care a abolit pedeapsa cu moartea, în timp ce mai multe proiecte de lege privind abolirea acesteia la nivel federal sunt în aşteptare în Congres. Pe măsură ce drumul către abolirea globală a pedepsei cu moartea continuă, solicităm Congresului SUA să sprijine eforturile legislative de abolire a pedepsei cu moartea", a subliniat Callamard.