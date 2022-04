În teritoriile cucerite rușii șterg orice urmă de identitate ucraineană. Lenin revine pe soclu, rubla e moneda folosită, proprietarii magazinelor sunt ruși

Un supermarket ucrainean popular din regiunea de sud Zaporojie a anunțat o mare redeschidere sâmbătă sub o nouă conducere – rusă. Este cel mai recent semn al încercărilor forțelor de ocupație ale Moscovei de a elimina identitatea ucraineană în teritoriile aflate sub controlul său, relatează CNN.

Anterior, magazinul din Melitopol făcea parte din lanțul ATB, o afacere din Dnipro. Dar fotografia unui pliant postată pe canalul Telegram al unui post de televiziune local se laudă că supermarketul face acum parte din lanțul MERA, care are sediul în Sankt Petersburg, Rusia.

Pliantul promite că clienții care cheltuiesc cel puțin 500 de grivne vor fi înscriși într-o „tombolă cu super-premii” – deși detaliile despre ceea ce câștigătorul ar putea lua acasă nu sunt dezvăluite.

În Enerhodar, oraș din nord-vestul regiunii Zaporojie din Ucraina, unele magazine au început să vândă produse cu plata în ruble, potritivit Nexta.

Magazinele în cauză vând produse aduse din Crimeea, Belarus și Rusia.

Russian occupiers introduce Russian rubles in Energodar



There are already stores in the city where you can buy products brought from Crimea, Belarus, and Russia for rubles.

În altă parte a regiunii, o mare stemă ucraineană a fost îndepărtată din fața primăriei din orașul Tokmak. Fotografiile care circulă pe rețelele de socializare arată simbolul ucrainean distinctiv – un trident galben pe fond albastru – sprijinit de intrarea clădirii. O fotografie anterioară de pe același canal Telegram arată un bărbat pe o scară care pare că încearcă să desprindă tridentul de pe locul său.

Tokmak, Zaporozhye region. The Ukrainian trident was removed from the city council building, per decision by the local administration.

Statuia lui Lenin ridicată din nou în Herson

Și parcă pentru a sublinia senzația că timpul se scurge invers, a apărut un videoclip din regiunea vecină Herson – tot sub ocupație rusă – cu o statuie a fostului lider sovietic Vladimir Lenin fiind reînălțată în orașul Nova Kahovka.

Un videoclip surprinde statuia revoluționarului rus și a primului lider al Uniunii Sovietice, transportată cu un camion prin oraș.

O fotografie ulterioară arată statuia pe un soclu în fața clădirii consiliului orașului.

In New Kakhovka, the invaders erected a monument to Lenin.



Or maybe it's better to bring Ilyich's cold body there?

„În timp ce Ucraina este prima din lume care a introdus pașapoarte electronice, „orcii” restaurează monumentul lui Lenin în Nova Kahovka, ocupată temporar”, a declarat Mykhailo Fedorov, viceprim-ministru, într-o postare Telegram sub fotografie.

Statuile lui Vladimir Lenin au fost un semn distinctiv al orașelor și orașelor din Uniunea Sovietică, dar multe au fost îndepărtate de pe spațiile publice ale orașelor ucrainene în ultimii ani, deoarece relațiile cu Rusia s-au deteriorat.