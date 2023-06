VIDEO Incendiu, provocat de baterii cu litiu pentru biciclete electrice: Patru oameni au murit la New York, într-un service cuprins de flăcări

Un incendiu izbucnit de la baterii cu litiu pentru biciclete electrice a provocat marţi moartea a patru persoane la New York, au anunţat pompierii, trăgând din nou un semnal de alarmă cu privire la accidentele care se înmulţesc pe măsură ce industria livrărilor la domiciliu se dezvoltă, relatează AFP.

Incendiul a izbucnit în cursul nopţii de luni spre marţi într-un mic atelier de reparaţii de biciclete şi trotinete electrice aflat la parterul unei clădiri, în faţa căreia se aflau marţi o grămadă impresionantă de vehicule cu două roţi înnegrite de fum, potrivit unei fotografii postate de departamentul de pompieri din New York pe contul său oficial de Twitter, informează Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă la faţa locului, în cartierul Chinatown din Manhattan, şefa departamentului de pompieri al oraşului, Laura Kavanagh, a anunţat bilanţul de patru morţi şi doi răniţi grav.

"Este destul de clar că acest lucru a fost cauzat de bateriile litiu-ion şi de bicicletele electrice", a adăugat ea, menţionând că atelierul a fost identificat anterior pentru încălcari ale regulilor de siguranţă.

Este vorba despre cel de-al 108-lea astfel de incendiu izbucnit de la începutul anului la New York, cu un bilanţ total de 66 de răniţi şi 13 morţi, incluzând victimele de marţi, au precizat pompierii.

În aprilie, o tânără de 19 ani şi fratele ei de 7 ani au murit într-un incendiu similar în cartierul Queens. Aceste incendii s-au înmulţit (44 în 2020, 104 în 2021, 220 în 2022) pe fondul creşterii numărului bicicletelor şi trotinetelor electrice folosite de new-yorkezi, precum şi de cei care livrează mâncare la domiciliu şi la birou, un sector omniprezent în megalopolisul american.

Incendiile pot fi cauzate de obicei de bateriile de proastă calitate, de vechimea acestora sau de condiţiile în care sunt încărcate. Când explodează, "incendiul este atât de puternic încât adesea este prea târziu", a explicat Laura Kavanagh.

