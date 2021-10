Înfrângere usturătoare pentru Primăria Constanța: Prejudiciul de 20 de milioane nu poate fi recuperat de la Radu Mazăre

Una din acţiunile civile intentate de Primăria Constanţa pentru recuperarea prejudiciului creat în Dosarul retrocedărilor a fost respinsă de Tribunalul Constanţa. Instanţa a considerat acţiunea formulată ca prescrisă. Decizia nu este definitivă.

Tribunalul Constanţa a decis, joi, în cazul uneia dintre acţiunile civile intentate de Primăria Constanţa pentru a recupera prejudiciul creat în Dosarul Retrocedărilor de terenuri din Mamaia şi din Constanţa. Instanţa a respins acţiunea municipalităţii ca prescrisă. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, transmite news.ro.

Printre persoanele de la care Primăria Constanţa a dorit să recupereze o parte din prejudiciul produs se află fostul primar Radu Mazăre, Constantin Racu, Daniela Dospinescu şi Ion Marica, foşti angajaţi ai Primăriei Constanţa.

Pe rolul Tribunalului Constanţa se află şi alte cereri similare depuse de Primăria Constanţa.

Primăria Constanţa a anunţat, în luna aprilie a acestui an, că a intentat acţiuni civile în instanţă pentru recuperarea prejidiciului creat în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, dorind astfel să primească peste 20 de milioane de euro.

Primarul Vergil Chiţac menţiona că fosta administraţie a refuzat să facă acest pas "pentru a-şi proteja capii şi acoliţii".

"Am depus acţiuni în instanţă pentru recuperarea a peste 20 de milioane de euro de la cei care au retrocedat oraşul bucată cu bucată. Am făcut acest pas pe care defuncta administraţie a refuzat să-l facă pentru a-şi proteja capii şi acoliţii. Am încredere că justiţia ne va da şi de această dată dreptate şi vom recupera prejudiciul cauzat”, a explicat primarul municipiului.

Primăria Constanţa a menţionat că în cele şase dosare iniţiate sunt vizate mai multe persoane, printre care fostul primar Radu Mazăre, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu, foşti angajaţi ai Primăriei sau oameni de afaceri.

În Dosarul Retrocedărilor ilegale, fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, în formă continuată, şi constituire a unui grup infracţional organizat, alături de alţi 31 de inculpaţi, funcţionari publici, oameni de afaceri, notari şi evaluatori.

De asemenea, prin Decizia nr 32/2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa a dispus desfiinţarea totală sau parţială a mai multor dispoziţii emise în temeiul Legii nr. 10/2001, precum şi a altor înscrisuri reţinându-se prejudiciul cauzat de subevaluarea terenurilor ce au fost acordate în compensare.

Totodată, instanţa a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor cercetate în cadrul acestui dosar, în sensul revenirii unor terenuri (unele libere de sarcini, iar altele cu sarcini, inclusiv construcţii, cu unul sau mai mulţi proprietari) în domeniul public ori privat al Unităţii Administrativ Teritoriale municipiul Constanţa.