Înregistrarea primei interpretări live de către The Rolling Stones a piesei Sympathy for the Devil a fost lansată online

Înregistrarea video a primei interpretări live de către The Rolling Stones a piesei „Sympathy for the Devil” din 1968 a fost publicată online pentru prima dată, potrivit news.ro.

Videoclipul era parte din filmul-concert Rock and Roll Circus din 1996, însă nu a mai fost inclus în versiunea finală.

Trupa apare în formula iniţială - Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart şi Brian Jones.

În plus, John Lennon, care a cântat în supergrupul The Dirty Mac împreună cu Eric Clapton, Richards şi Mitch Mitchell în acel show din 1968.

Filmul-concert a fost, iniţial, conceput ca program special BBC, regizat de Michael Lindsey-Hogg.

Pe lângă reprezentaţiile The Rolling Stones şi The Dirty Mac, cuprinde interpretări Yoko Ono, Marianne Faithfull, Jethro Tull, Taj Mahal şi The Who.