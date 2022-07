Instalaţia de lumină Museum of the Moon, expusă în parcul central din Sfântu Gheorghe

Instalaţia de lumină Museum of the Moon va fi expusă la sfârşitul acestei luni în Parcul central din municipiul Sfântu Gheorghe, pentru aproximativ zece zile, informează autorităţile locale.

Lucrarea, realizată de artistul britanic Luke Jerram, are un diametru de şapte metri şi prezintă imagini detaliate de la NASA ale suprafeţei lunare, la o scară de circa 1:500.000, potrivit Agerpres.

Instalaţia va putea fi văzută în perioada 22-31 iulie deasupra lacului din Parcul central din Sfântu Gheorghe, unde anul trecut a fost amplasată instalaţia de lumină Gaia a aceluiaşi artist.

" După ce anul trecut zeci de mii de oameni au putut vedea Pământul "plutind" deasupra lacului din Parcul Central, anul acesta Primăria oraşului şi Lights On aduc Luna la Sfântu Gheorghe. Instalaţia Museum of the Moon, a aceluiaşi Luke Jerram, va fi amplasată în aceeaşi locaţie, care anul trecut s-a dovedit una ideală. Museum of the Moon are un diametru de şapte metri şi prezintă imagini detaliate de la NASA ale suprafeţei lunare. La o scară aproximativă de 1:500.000, fiecare centimetru al sferei cu iluminare internă reprezintă 5 km din suprafaţa reală a Lunii. Luna va străluci dintr-o oază de verdeaţă, întrucât va fi expusă în Parcul central din Sfântu Gheorghe. Astfel, din mijlocul naturii, dintr-un cadru de poveste, vizitatorii se vor putea (re)conecta, într-un mod special, cu Universul" , se arată într-un comunicat de presă postat pe pagina de internet a Primăriei Sfântu Gheorghe.

Autorităţile au menţionat că în cazul în care în perioada 22-31 iulie vor fi condiţii meteo nefavorabile de vânt sau ploaie, instalaţia Museum of the Moon va fi demontată temporar, urmând să fie expusă din nou de îndată ce vremea va permite.

" Până acum, instalaţia de lumină a ajuns în locuri spectaculoase din lume şi a creat magie în biserici, muzee, parcuri sau chiar clădiri de birouri. Ea aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursă de inspiraţie pentru întreaga omenire şi elementul care creează legături indestructibile", se mai arată în comunicat.