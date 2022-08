Interdicție incredibilă în New York - Americanii sub 21 de ani nu mai pot cumpăra frișcă la spray, pentru că se droghează cu ea

Popularele spray-uri cu frişcă nu mai pot fi vândute, începând de luni, în întregul stat New York (nord-estul SUA), persoanelor sub 21 de ani, pentru a evita ca acestea să fie folosite pe post de droguri de către adolescenţi, care inhalează protoxidul de azot conţinut în recipiente, transmite EFE. Potrivit presei locale, legea a fost adoptată anul trecut, dar a intrat în vigoare abia luni. Cine vinde aceste recipiente minorilor sub 21 de ani (vârsta minimă legală în SUA - n.r.) riscă o amendă de 250 de dolari, sau 500 de dolari dacă recidivează.

De acum înainte, cine vrea să cumpere aceste doze de frişcă va trebui să prezinte un document de identitate valabil prin care să dovedească că are peste 21 de ani, la fel cum se întâmplă şi în cazul băuturilor alcoolice şi al tutunului. Protoxidul de azot, cunoscut şi sub denumirea de ''gaz ilariant'', nu este ilegal şi se foloseşte pentru a menţine consistenţa acestui produs de patiserie, dar poate fi extras separat şi oferă o senzaţie de euforie de scurtă durată.

Folosit constant, gazul ilariant provoacă hipotensiune arterială, leşinuri, pierderi de memorie şi chiar psihoză.

Principalul promotor al legii a fost senatorul democrat Joseph Addabbo, care a constatat că inhalarea de către adolescenţi a gazului din recipientele de frişcă era o îndeletnicire foarte răspândită.