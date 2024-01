Interlopii scăpaţi din România au făcut prăpăd pe două continente

Unul dintre cei mai căutaţi interlopi români, Florin Duduianu, dat în urmărire de Poliţia Română, a băgat spaima în americani. Şi a ajuns pe prima pagină a ziarelor de peste Ocean. De la şantajarea şi tâlhărirea maneliştilor în România, Duduianu s-a transformat, potrivit Antena 3 CNN.

Anaser Duduianu e acum liderul grupării de crimă organizată a gulerelor albe, spun americanii. Creierul uneia dintre celei mai mari operaţiuni de fraudare a sistemului de asistenţă socială din California. Duduianu a fost pus sub acuzare de un juriu federal din California, pentru că ar fi condus o grupare criminală care fura de la săraci. Reţeaua pe care o coordona clona cardurile de ajutoare sociale ale celor mai vulnerabili americani din California. În acelaşi stat unde, unul dintre cei mai de temut lideri ai Clanului Sadoveanu, duşmanii de moarte ai Duduienilor, a sfârşit asasinat în ianuarie 2021.

Alyşor Sadoveanu, pe numele său adevărat Aurel Trandafir, era şi el pe fugă din 2018. Dat în urmărire pentru o condamnare definitivă de 6 ani și 4 luni pentru tâlhărie în România, interlopul "emigrează" în Statele Unite ale Americii. A fost împuşcat de Florin Răducanu, în urma unor reglări de conturi. Un milion de dolari oferă autorităţile pentru capturarea lui Răducanu, despre care au informaţii că s-ar ascunde în Mexic. Acolo de unde şi provin mai toţi infractorii români pe care i-am exportat cu succes.

Rechinul

Reţeta e simplă şi aşa pare să fi început şi Florian Tudor, cunoscut sub numele de "Rechinul". Cu trafic de persoane. Doljeanului i s-a înfundat însă de la clonări de carduri. Banda pe care o conducea Rechinul, sau "El Tiburon" în spaniolă, ar fi furat de la turiştii veniţi în Mexic sute de milioane de dolari. Cel mai mare prejudiciu înregistrat vreodată pe mapamond de o grupare criminală specializată în fraude de tip skimming. Autorităţile mexicane l-au capturat cu mari eforturi, la presiunea autorităţilor americane şi în ciuda corupţiei. De mâini şi de picioare l-au scos în mai 2021 forţele de securitate pe Florian Tudor, zis Rechinul, chiar din sediul Procuraturii Generale din Ciudad de Mexico.

Potrivit unor surse din anchetă, oamenii Rechinului spălau banii negri făcuţi în străinătate din clonări de carduri, prin ceilalţi membri ai grupării sub conducerea celor trei fraţi: Costel, Emil şi Aurel. 8 milioane de dolari ar fi fost albiţi de interlopi, unde altundeva?! În România. Acum fraţii Caran sunt liberi şi nu ne-ar mira să apuce acelaşi dulce drum al libertăţii spre Riviera Maya. Acolo unde, aşa cum am văzut, au ajuns un număr mare de cetăţeni români, cei mai mulţi dintre ei cu antecedente penale, pentru ca mai apoi să fie trecuţi ilegal graniţa în State.

În aproape toate cazurile, americanii au cerut percheziţii în România şi sechestre pe bunurile rudelor de aici, pentru recuperarea prejudiciilor. Pentru vânarea rețelelor de români s-a mobilizat aproape toată floarea instituțiilor de top din SUA: Secret Service, Departamentul de Justiţie, FBI, Homeland Security. Acum, vedeta incontestabilă este Anaser Duduianu.