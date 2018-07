INTERVIU exploziv - Elena Udrea şi iubitul ei vor să conducă România. Udrea - preşedinte, iubitul ei - prim-ministru

Adrian Alexandrov a povestit despre relația „la distanță” pe care o are momentan cu Elena Udrea și a dezvăluit și câteva detalii legate de viața de cuplu, dar și de nuntă, pe care cei doi urmează să o planifice în curând. Adrian și Elena abia așteaptă să devină părinții micuței Eva-Maria, care are toate șansele să se nască în Costa Rica. Fostul model a precizat că își vizitează logodnica o dată pe lună, cei doi aflându-se la mii de kilometrii depărtare, însă Adrian încă speră că Elena își va putea rezolva problemele cu legea și că se va putea întoarce în România.

„Este adevărat că iubita mea a recurs la inseminare in vitro, dar nu ar fi ceva aparte, pentru că noi când am fost în Grecia, doctorul la care am făcut vizitele medicale, ne-a spus că există și cupluri mai tinere care apelează la acest lucru din cauza factorilor externi. Cred că mă prinde mult rolul de tată, de haine se va ocupa Elena, de educație eu. Relația dintre tată-fetiță este mai specială decât tată-fiu, așa mi-a spus toată lumea. Voi fi destul de relaxat. Eva Maria ne-a părut că sună bine, plus că numele meu de familie este un nume greu. Am fost la vizita medicală cu ea, e un sentiment unic, într-o dimineață chiar am adormit cu mâna pe burtică și am simțit un șut de-ai fetiței. Eva este activă până în clipa în care știe că trebuie să meargă la medic”, a susținut Adrian Alexandrov, în cadrul emisiunii Acces Direct.

Vezi şi: TOP 5: Ceaiurile care te ajută să slăbeşti. Sunt mai eficiente decât exerciţiile de la sală

„O dată pe lună ne vedem, cam câte zece zile. Vârsta este un impediment atunci când pleci urechea la ce spun alții. Nu e o diferență de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani, eu mă consider un om matur care are ce învăța de la o femeie ca Elena. Momentan ne focusăm pe nașterea fetiței și sperăm ca vara viitoare să planificăm nunta. Nașterea nu va avea loc în România, sunt șanse mari să nască fetița în Costa Rica. Ne dorim să rămânem în România, dar trebuie ca Elena să-și rezolve problemele. Mi-aș dori să intru în politică. M-aș bucura ca ea să câștige alegerile prezidențiale într-o zi, eu mi-aș dori să fiu prim-ministru”, a adăugat logodnicul Elenei Udrea.