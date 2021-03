Întrevederea Ambasadorul României in Ucraina cu Dmytro Lubinets, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului

Ambasadorul României in Ucraina a avut o intrevedere cu Dmytro Lubinets, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Deocupare si Reintegrarea Teritoriilor Temporar Ocupate din Regiunile Donetk, Luhansk si Republica Autonomă Crimea, Minorități Nationale si Relatii Interetnice In cadrul intalnirii a fost discutata situatia din teritoriile temporar ocupate si perspectivele solutionarii conflictului din Estul Ucrainei. Ambasadorul român a reiterat sustinerea ferma a independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei, in granitele sale recunoscute international. Un punct central al discutiei a fost reprezentat de necesitatea prezervarii identitatii si drepturilor persoanelor apartinand minoritatii românești din Ucraina, inclusiv in perspectiva adoptarii noii legislatii privind minoritatile. Ambasadorul României a subliniat necesitatea unei consultari reale a etnicilor români in toate aspectele ce pot avea un impact asupra drepturilor de care acestia se bucura. In context, a evidentiat importanta faptului ca orice noi prevederi trebuie sa respecte standardele internationale in materie si angajamentele asumate si sa nu diminueze drepturi castigate anterior.