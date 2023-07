Investimental, un nou broker pe Piaţa de capital din România, primul autorizat de ASF în ultimii 14 ani, se lansează oficial

Compania românească de brokeraj Investimental îşi anunţă lansarea oficială pe piaţa de capital din România. Investimental devine prima firmă de brokeraj care reuşeşte să obţină autorizaţia de la ASF în ultimii 14 ani şi marchează astfel un moment important pentru piaţa financiară din România, potrivit news.ro.

Investiţia greenfield este susţinută de antreprenorul Sacha Dragic, fondator al Superbet Group, prin intermediul vehiculului său de investiţii D Craig Holding şi condusă de Mihaela Bîciu, un experimentat manager cu peste 25 de ani de experienţă pe piaţa de capital din România. Echipa Investimental este formată din 20 de profesionişti cu o experienţă vastă în domeniul pieţei de capital.

"Am ajuns în acest moment după o muncă susţinută timp de aproape un an şi jumătate, perioade îndelungate de testare şi obţinere a feedback-ului valoros din partea celor apropiaţi companiei şi acţionarilor. Le mulţumim tuturor pentru implicare, disponibilitate şi pentru momentele în care lucrurile nu au mers întotdeauna perfect, dar de la care am învăţat sa fim mai buni. Pentru noi, susţinerea şi încrederea acţionarilor sunt extrem de importante, pentru că ne permit să construim business-ul pe baze solide, fără a fi presaţi să obţinem rezultate cu orice preţ într-un orizont de timp scurt”, a declarat Mihaela Bîciu, CEO Investimental.

Investimental se angajează să ofere investitorilor oportunitatea de a tranzacţiona pe Bursa de Valori Bucureşti, precum şi pe marile burse internaţionale, având acces la o gamă largă de instrumente financiare.

“Ne propunem să avem un proces simplu şi rapid de onboarding, care să permită clienţilor noştri să îşi deschidă un contîn 15 minute, să îl alimenteze cu orice sumă şi să înceapă să tranzacţioneze. Acest lucru este posibil datorită implementării unei soluţii bazate pe open banking API, care facilitează procesul de alimentare şi retragere instantă a fondurilor. Din lista de avantaje, mai putem menţiona uşurinţaîn accesarea platformelor din portal (SSO), comisioane avantajoase, cotaţii real time, suport în gestionarea obligaţiilor fiscale, comunicare facilă prin integrarea unui chat în site şi în portal”, completează CEO-ul Investimental.

Educaţia este unul dintre pilonii pe care se bazează Investimental

Investimental a creat şi Investimentor, un program educaţional gândit să ofere oportunităţi de învăţare şi dezvoltare pentru investitori de toate nivelele de experienţă. Scopul este de a încuraja investitorii să exploreze oportunităţile pieţei de capital şi să ia decizii informate în ceea ce priveşte investiţiile lor.

Fiecare curs absolvit prin Investimentor este însoţit de un discount consistent la comisionul de tranzacţionare, oferind astfel şi alte avantaje pe parcursul procesului de învăţare.

Sub umbrela componentei educaţionale a Investimental intrăşi comunicările constante trimisesăptămânal clienţilor şi gândite pentru fiecare nivel de pregătire sau de interes.

"Comunicăm constant pe principalele canale de social media şi încercăm să traducem informaţia financiară sau termeni specifici într-un limbaj simplu şi digerabil, într-o notă specifică nouă, Investimentaliştilor”, mai explică Bîciu.

“Suntem încrezători că, prin abordarea noastră onestăşi autentică, vom aduce o schimbare semnificativă în industrie şi vom deschide uşile investiţiilor pentru toţi cei interesaţi”, asigură şi Cristian Paul, Preşedintele Consiliului de Administraţie Investimental.

Investimental este primul broker autorizat pentru tranzacţii bursiere la BVB din ultimii 14 ani, care şi-a început activitatea in iulie 2023. Principalul investitor al Investimental, Sacha Dragic, a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanţi antreprenori din România, grupul Superbet, pe care l-a fondat, depăşind deja valoarea de 2,5 miliarde de euro.

Proiectul este construit şi dezvoltat de o echipă de profesionişti cu experienţă vastă în servicii financiare. Investimental crede într-o abordare flexibilă de a lega piaţa investiţiilor de cei care doresc să obţină mai mult de la banii lor prin soluţii moderne şi prietenoase.