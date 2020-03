Ion Cristoiu ÎL SOMEAZĂ pe Klaus Iohannis SĂ PREIA COMANDA: Are un capital politic uriaș. Are așadar de unde să piardă

Jurnalistul Ion Cristoiu îl somează pe președintele Klaus Iohannis să preia comunicarea în cazul crizei generate de coronavirus. Cristoiu spune că Iohannis are cea mai mare autoritate în fața românilor și este, fără doar și poate, omul politic ce mai potrivit pentru a comunica unele măsuri dure.

"Klaus Iohannis, preia comanda!

Și iată de ce.

Mai mult decît în alte locuri ale lumii, cetățenii României își îndreaptă privirile spre o singură persoană. Acea persoană e șeful statului. Acolo unde șeful statului e doar decorativ (vezi Italia, Ungaria, Bulgaria) persoana respectivă e premierul. De la acesta populația așteaptă mesaje de îmbărbătare. Nu goale, cum au fost cele ale lui Klaus Iohannis de pînă marți, 24 martie 2020, ci pline de conținut, mai ales pe dimensiunea speranței că împreună vom trece peste acest hop. România e republică semiprezidențială. Cu toate acestea șeful statului rămîne în postdecembrism persoana cu imaginea de cel mai puternic om din țară. Prin urmare, președintele Klaus Iohannis e obligat să-și asume conducerea Războiului cu Criza.

În democrație, dar nu numai, contează enorm și forța de convingere a populației. Desigur, se poate scoate Armata pe străzi, se pot arunca grenade lacrimogene împotriva celor care se plimbă pe bulevarde. Esențială rămîne însă convingerea. Asta cere centralizarea comunicării la nivelul unei persoane cu mare autoritate morală, dar și cu imaginea de om care ar putea rezolva problemele.

De la începutul Crizei s-au încercat fel de fel de experimente în materie de asumare a imaginii Tătucului. Raed Arafat se bucură de un capital politic uriaș. Da, dar Raed Arafat nu deține prerogativele de șef al statului și în plus stîrnește invidia șefilor săi. N-a mers nici experimentul comunicării în grup cu Marcel Vela în centru. (...) Din acest punct de vedere, România are în Klaus Iohannis persoana ideală pentru asumarea unor măsuri nepopulare. Klaus Iohannis e la al doilea mandat. Klaus Iohannis tocmai ce a fost ales cu un scor zdrobitor. Are un capital politic uriaș. Are așadar de unde să piardă", scrie Ion Cristoiu pe blogul său.