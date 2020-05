Italia: Dreptul la rambursarea...

Dreptul la rambursarea cheltuielilor medicale efectuate în străinătate

Clauza de renunțare la orice altă cerere care rezultă din evenimentul dăunător, aplicată de părinții minorei în tranzacția încheiată cu ASL pentru compensarea prejudiciului suferit de acesta din cauza patologiei foarte grave la care a fost afectată în momentul nașterii, nu exclude dreptul la rambursarea cheltuielilor medicale efectuate în străinătate pentru tratamentul minorului și, de fapt, autorizarea tratamentului în străinătate, rezolvându-se în același timp și nu în simpla furnizare a serviciului, în niciun fel nu diferă de asistența cuvenită de la Serviciul de sănătate la persoană, datorită dreptului garantat de art. 32 din Constituție și a fost atribuit ex lege fiecărui cetățean și cetățean care are un permis de ședere în statul care are nevoie de acesta.

Secția de casare civilă lav., 29.04.2019, n.11354

Recunoașterea dreptului de rambursare a cheltuielilor medicale efectuate în străinătate

În scopul recunoașterii dreptului de rambursare a cheltuielilor medicale suportate în străinătate, pe lângă urgența și situația de indigență a momentului, faptul că tratamentul nu poate fi obținut în centrele NHS