James Blunt, mesaj către Spotify: 'Dacă nu îl elimină imediat pe Joe Rogan, voi lansa muzică nouă pe platformă'

James Blunt ”a ameninţat” că va lansa muzică nouă pe Spotify, în semn de protest faţă de podcast-ul lui Joe Rogan, unul dintre cele mai ascultate podcast-uri din lume la care platforma are drepturi exclusive în urma unui contract de 100 de milioane de dolari.

La începutul acestei săptămâni, Neil Young a cerut să îi fie eliminată muzica de pe Spotify, după ce a scris o scrisoare deschisă în care spunea că podcast-ul lui Joe Rogan „răspândeşte informaţii false despre vaccinuri”, scrie mediafax.ro.

Citește și: Neil Young cere Spotify să-i retragă muzica pentru că platforma dezinformează despre COVID-19

„Pot avea ori pe Rogan, ori pe Young. Nu pe ambii”, a scris muzicianul. „Cu aproximativ 11 milioane de ascultători per episod, JRE, care este găzduit exclusiv pe Spotify, este cel mai mare podcast din lume şi are o influenţă extraordinară. Spotify are responsabilitatea de a atenua răspândirea dezinformării pe platforma sa”, a declarat artistul, citat de New Musical Express.

Joi, platforma a scos toate piesele lui Young, acesta pierzând 60% din veniturile sale din streaming.

Citește și: Neil Young şi-a retras muzica de pe Spotify: 'Un loc al dezinformării potenţial mortale despre Covid'

I s-a alăturat şi Joni Mitchell, care a spus că îşi va scoate catalogul de pe Spotify „în solidaritate cu Neil Young” .

Şi James Blunt s-a alăturat protestului, făcând-o însă în felul său unic.

„Dacă Spotify nu îl elimină imediat pe Joe Rogan, voi lansa muzică nouă pe platformă”, a scris artistul pe Twitter.

Citește și: Pandemia desparte apele: Cântăreții vor ca muzica lor să fie retrasă de pe Spotify din cauza mesajelor despre vaccinare .