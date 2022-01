Pandemia desparte apele: Cântăreți vor ca muzica lor să fie retrasă de pe Spotify din cauza mesajelor despre vaccinare

Cântăreaţa Joni Mitchell s-a alăturat lui Neil Young pentru a cere ca muzica ei să fie eliminată de pe Spotify, considerând că platforma de streaming dezinformează oamenii în legătură cu vaccinurile anti-Covid, prin faptul că găzduieşte podcastul popular şi controversat al actorului şi prezentatorului Joe Rogan, scrie News.ro.

"Persoane iresponsabile răspândesc minciuni care îi costă vieţile pe oameni”, a spus cântăreaţa canadiană într-o postare pe site-ul ei oficial.

Luni, Young a spus că platforma de streaming trebuie să-l aleagă pe el sau Joe Rogan, acuzat că a răspândit informaţii false despre Covid. Joi, Neil Young şi-a retras muzica de pe platformă.

În mesajul ei de vineri, Mitchell spus că este solidară cu cântăreţul canadian-american Neil Young şi cu "comunităţile ştiinţifice şi medicale globale".

Neil Young şi Joni Mitchell sunt prieteni de mulţi ani şi sunt amândoi supravieţuitori ai poliomielitei. Ambii au contractat boala la începutul anilor 1950, nu cu mult înainte ca un vaccin să devină disponibil.

Spre deosebire de Young, Mitchell nu l-a numit în mod specific pe Rogan în postarea ei.

Cu toate acestea, ea a inclus un link către o scrisoare deschisă semnată de un grup de oameni de ştiinţă şi profesionişti din domeniul medical, care critică Spotify pentru că a găzduit podcast-ul lui Rogan, Joe Rogan Experience.

În scrisoare, Rogan este acuzat că a răspândit o serie de afirmaţii înşelătoare şi că a provocat neîncrederea în ştiinţă şi medicină.

Aceştia cer Spotify să "ia măsuri împotriva evenimentelor de dezinformare în masă care continuă să aibă loc pe platforma sa".

Popularul Joe Rogan, al cărui contract cu Spotify anul trecut a fost estimat la 100 de milioane de dolari, este acuzat că a descurajat vaccinarea în rândul tinerilor şi că a îndemnat la folosirea unui tratament neautorizat, ivermectina, contra virusului.

Roberta Joan „Joni” Mitchell şi-a început cariera în Saskatoon (Canada), iar în 1965 s-a mutat în Statele Unite. S-a stabilit în California şi a debutat discografic în 1968, cu „Song to a Seagull”. A lansat 19 albume de studio, cel mai recent fiind „Shine”, apărut în 2007. De 16 ori nominalizată la premiile Grammy, a câştigat opt trofee. În 1997, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

În 2015, ea a suferit un atac cerebral şi, potrivit unor declaraţii făcute anul trecut într-un interviu The Guardian, încă se reface.

Descrisă ca „Yang pentru Yin-ul lui Bob Dylan, egalizându-l în bogăţia şi profunzimea imaginaţiei”, Mitchell este una dintre cele mai importante cantautoare ale epocii sale.

Ea a scris poeme sonore în stil folk, personale, care explorează părţile întunecate ale vieţii şi iubirii. Între cele mai bune albume ale ei, şi cele mai cunoscute, se numără „Blue” (1971) şi „Ladies Of The Canyon” (1970).

După ce a suferit anevrismul, apariţiile ei au fost rare. În 2019, a fost prezentă la gala organizată la Music Center din Los Angeles cu ocazia celei de-a 75-a aniversări. Artişti ca Norah Jones, James Taylor şi Emmylou Harris au interpretat unele dintre cele mai cunoscute piese ale ei, iar Joni Mitchell a urcat pe scenă pentru a sufla în lumânările de pe tortul aniversar.