James Cameron ia în considerare predarea ştafetei unui alt regizor după Avatar 3

Regizorul James Cameron ia în considerare retragerea din proiectul ”Avatar”, deşi de mai bine de un deceniu este extrem de implicat în dezvoltarea continuărilor blockbuster-ul din 2009, relatează Variety.

Prima continuare a filmului ”Avatar”, intitulată „The Way of Water”, urmează să apară în cinematografe pe 16 decembrie. Un al treilea film din seria ”Avatar” a fost filmat în sincron cu ”The Way of the Water”, iar o lansare este estimată să aibă loc în 2024.

Cu toate că James Cameron are cu siguranţă o viziune despre mai multe poveşti ”Avatar” după cele două filme, regizorul s-ar putea să nu mai fie la cârma următoarelor proiecte. Cameron a declarat pentru Empire că se gândeşte să lase franciza în mâinile altui regizor după ce va termina filmările la al treilea film.

”Filmele Avatar te consumă, oarecum. Am şi alte lucruri pe care le dezvolt şi care sunt interesante. Cred că, în cele din urmă, în timp – nu ştiu dacă după trei sau după patru filme – voi dori să predau ştafeta unui regizor în care am încredere să o preia, ca să pot să fac şi alte lucruri de care sunt interesat. Sau poate nu. Nu ştiu”, a declarat James Cameron pentru Empire.

Chiar şi aşa, Cameron şi-a exprimat entuziasmul cu privire la potenţialul de a-şi îndeplini planul său măreţ cu privire la saga ”Avatar”.

”Al patrulea film este excelent. E formidabil. De fapt, sper să reuşesc. Dar depinde de forţele pieţei. A treia parte este în gata, aşa că apare cu siguranţă. Sper într-adevăr să ajungem să facem părţile patru şi cinci pentru că, în cele din urmă, este o poveste mare”, a subliniat regizorul.

Cameron a lăsat scaunul regizorul în cazul proiectelor la care a muncit ani de zile, precum ”Alita: Battle Angel” din 2019, care a fost în cele din urmă condus de Robert Rodriguez, în timp ce Cameron a rămas a făcut parte din producţia filmului în calitate de producător executiv şi co-scenarist.