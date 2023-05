Johnny Depp a pășit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes

În dizgraţie de la procesul său împotriva fostei sale soţii Amber Heard, actorul american Johnny Depp încearcă să-şi restabilească reputaţia pe Croazetă. Johnny Depp a păşit marţi pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Cannes, alături de regizoarea Maïwenn şi echipa filmului "Jeanne du Barry" proiectat la deschiderea evenimentului.

În căutarea unui nou început în industria cinematografică, Ludovic al XV-lea al lui Maïwenn a apărut în faţa publicului, semnând câteva autografe şi făcând de bunăvoie selfie-uri, în compania cineastei, precum şi a lui Pierre Richard, de asemenea pe afişul filmului, conform News.ro.

Johnny Depp, primit de fani cu ovaţii înainte de proiecţia filmului

Actorul american Johnny Depp a fost întâmpinat cu fervoare, marţi seară, la Cannes, unde a venit să prezinte filmul de deschidere "Jeanne du Barry", în ciuda controverselor din jurul prezenţei sale.

În costum închis la culoare, cu părul prins în coadă şi cu ochelari de soare, americanul şi-a rezervat câteva minute să-i întâmpine pe numeroşii fani care îl aşteptau la intrarea pe covorul roşu. Unii i-au scandat şi numele.

În ciuda distanţelor luate de superfrancizele la care era angajat Johnny Depp, lucrurile revin la normal pentru fostul actor apreciat la Hollywood, starul din "Edward Scissorhands", "Donnie Brasco", "The Ninth Gate" sau "Chocolate", care a semnat săptămâna trecută cu Dior un nou contract pe trei ani, în valoare de 20 de milioane de dolari. O sumă care aproape compensează contractul anulat de 22,5 milioane de dolari pe care Johnny Depp îl încheiese pentru următorul film "Piraţii din Caraibe".

Festivalul de Film de la Cannes ar putea fi şi o oportunitate pentru Johnny Depp de a-şi prezenta în culise proiectul său de lungmetraj biografic despre Modigliani, alături de Pierre Niney, Al Pacino şi Riccardo Scamarcio. Intitulat deja "Modi", acest proiect va fi al doilea film regizat de actor de la lansarea "The Brave" în 1997. Filmările ar trebui să înceapă în această toamnă.

Echipa filmului "Jeanne du Barry" a salutat publicul venit la festival

Regizoarea Maïwenn a sosit la Palais des Festivals. Johnny Depp, care îl interpretează pe Louis XV în această frescă istorică, a fost însoţit de actriţa-regizoare. Au fost prezenţi de asemenea: Melvil Poupaud, Benjamin Lavernhe, India Hair, Pascal Gregory şi Pierre Richard.

Juriul şi-a făcut apariţia pe covorul roşu

Juriul prezidat de suedezul Ruben Östlund şi-a făcut se asemenea intrarea pe covorul roşu. Regizoarea franceză Julia Ducournau, Palme d'Or în 2021 cu "Titane", şi actriţa americană Brie Larson, premiată cu Oscar pentru rolul din "Room", se află printre juraţi.

Alături de aceştia: regizoarea marocană Maryam Touzani ("Le bleu du caftan"), actorul francez Denis Ménochet ("As Bestas"), regizorul britanic Rungano Nyoni ("I'm not a witch"), actorul şi regizorul american Paul Dano ("Okja"), scriitorul şi regizorul Atiq Rahimi (Premiul Goncourt în 2008 pentru romanul său "Syngué sabour") şi regizorul argentinian Damian Szifron ("Les nouveaux sauvages").

Catherine Deneuve, invitată de onoare

Catherine Deneuve, actriţa, care a jucat în "Umbrelele din Cherbourg", Palme d'Or 1964, ilustrează afişul celei de-a 76-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes. Afişul este inspirat de o imagine de pe platoul de filmare la "La Chamade" de Alain Cavalier, lansat în 1968.

Invitată de onoare pe Croazetă, Catherine Deneuve a urcat pe scena Palais des Festivals pentru a declara deschisă cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

„Declar deschisă cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes”, a spus una dintre legendele cinematografiei franceze.

Catherine Deneuve a spus anterior că „se gândeşte mult la Ucraina” şi a recitat o poezie a scriitoarei ucrainene Lessia Oukraïnka.

Michael Douglas a primit Palme d'Or onorific

Actorul din "Basic Instinct" şi "Wall Street" Michael Douglas a primit Palme d'Or onorific la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. „Înseamnă foarte mult pentru mine”, a spus actorul în vârstă de 78 de ani, înainte de a glumi: „Sunt chiar mai în vârstă decât Festivalul!”.

Michael Douglas a prezentat patru filme în competiţie la Cannes: "The China Syndrome" de James Bridges în 1979, "Basic Instinct" de Paul Verhoeven în 1992, "Free Fall" de Joel Schumacher în 1993 şi "My Life with Liberace" de Steven Soderbergh în 2013.

Competiţia începe miercuri cu două lungmetraje, „Monster” al regizorului japonez Hirokazu Kore-Eda şi „Le Retour” al regizoarei franceze Catherine Corsini.

În total, 21 de realizatori sunt în cursa pentru Palme d'Or, inclusiv 7 femei, un nivel record pentru cel mai mare festival de film din lume. Acestea vor fi decise de un juriu format din nouă membri, prezidat de Ruben Östlund, câştigătorul celui de-al doilea Palme d'Or, în 2022, pentru „Triangle of Sadness".