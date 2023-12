Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian spune că 2023 a fost cel mai greu an al carierei sale

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian, aflată pe locul 89 în ierarhia WTA, a afirmat, marţi, că 2023 a fost cel mai greu an al carierei sale, fiind nevoită să se recupereze din punct de vedere medical, după accidentarea suferită la genunchi, în luna februarie, scrie Agerpres.

"2023 cred că a fost cel mai greu an pe care l-am avut, fiind revenirea după accidentarea cu genunchiul, Am jucat foarte mult, am trecut prin foarte multe etape, am învăţat multe lucruri noi despre mine, am fost pusă în nişte situaţii din care nu ştiu cum am ieşit, dar important este că am ieşit mai puternică şi acum am posibilitatea de a începe un 2024 aşa cum mi-am dorit, pe tabloul principal în Australia. Şi sunt sănătoasă. Cred că asta contează cel mai mult şi asta mă bucură cel mai mult, că nu am mai avut deloc probleme cu piciorul. Am lucrat foarte bine alături de echipa mea şi acum sunt pregătită pentru un 2024 bun, zic eu", a declarat Cristian, la Gala Tenisului Românesc.

Jaqueline îşi doreşte ca în 2024 să intre între primele 50 de jucătoare ale lumii.

"De la 2024 îmi doresc să fiu sănătoasă, să muncesc la fel de mult ca anul acesta şi visez la un Top 50. Este şi an olimpic şi ar fi o onoare să mă calific şi un vis împlinit. Aşa că o să trag cât pot eu de mult să ajung acolo, dar în acelaşi timp vreau să o iau treptat, pentru că fiecare pas contează. Ar fi un vis devenit realitate, visul pentru care munceşti de când te-ai apucat de tenis. La o medalie e liber să visezi, de ce nu? Bineînţeles că mi-aş dori foarte mult, dar în turnee sunt genul de jucătoare care vrea să ia totul de la zi la zi, de la meci la meci, şi la finalul săptămânii trag o linie", a mai spus Jaqueline Cristian.