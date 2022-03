Kamala Harris apreciază solidaritatea românilor cu ucranienii și dă asigurări ferme: Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO

În cadrul întânirii dintre președintele Klaus Iohannis și viepreședintele american Kamala Harris, înaltul oficial ameican a remarcat parteneriatul cu România și reacția românilor în criza refugiaților din Ucraina

„Multumesc domnule Președinte Iohannis pentru prietenia dvs și pentru parteneriatul pe care îl avem.

Aș vrea să mă adresesz direct poporului român, să mulțumesc poporului român din partea SUA pentru efortul săi. Sub conducererea președintelui Iohannis, Români a fost absolut extraordibara prin generozitatea și curajul pe care l-a arătat în acest moment în întreaga lume. Bineînțeles că am văzut că am văzut cum ați primit refugiații și și știm dificultățile pe care le întâmpinați geografic. Am avut astăzi o discuție foarte productivă cu președintele astfel încât să reîntărim parteneriatul nostru. Mulțumimim pentru leadership-ul președintelui iar angajamentul SUA pentru Articolul 5 este absolut ferm. Noi luăm foart în serios acest lucru și înțelegem că un atac asupra unei țări NATO est un atac asupra tuturor. Suntem fermi în angajamentul nostru. Așa cum a spus și președintele Biden vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Sunt aici pentru a întări acest angajament și pentru a mulțumi poporului român. Puterea alianței noastre este acu mai mare decât oricând și să apărăm integrtatea teritorială a țărilor independente, în acest caz Ucraina. Tot ce tre buie să facem ca răspuns la răsboiul lui Putin este să rămânem aliați în cadrul NATO.”