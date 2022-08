Kelemen Hunor, despre scandalul declaraţiilor lui Viktor Orban: 'Niciodată nu voi accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declaraţiile altora'

Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat, referitor la scandalul declaraţiilor lui Viktor Orban de la Tuşnad, că niciodată nu va accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declaraţiile altora.

Întrebat, de ce a spus preşedintele Klaus Iohannis că UDMR trebuie să vină cu explicaţii după declaraţiile extremiste a lui Viktor Orban de la Băile Tuşnad, Kelemen Hunor a declarat: „Puteţi pe mine să mă judecaţi, puteţi să mă trageţi la răspundere dacă nu am respectat programul de guvernare, dacă nu am respectat acordul de coaliţie, dacă am lezat undeva interesele generale şi particulare ale ţării şi pentru declaraţiile mele, dar niciodată nu voi accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declaraţiile altora, indiferent cine e acel om, că e Orban, că nu e Orban, nu contează, fiindcă nu se poate accepta aşa ceva şi nu pot accepta o grămadă de lucruri, să fac eu teste de loialitate”.

Liderul UDMR spune că nu a luat apărarea lui Viktor Orban cu privire la discursul rasist de la Băile Tuşnad.

„De ce sunt eu criticat? Că am luat apărarea lui Orban? Eu nu am luat apărarea lui Orban, eu am spus care este opinia mea şi Orban, până la urmă, legat de textul acela, a rezolvat lucrurile, a spus că da, a fost o greşeală, greşeşte şi el. Este un text interpretabil, o propoziţie interpretabilă. Eu am spus în primul rând că trebuie orice discurs contextualizat. Nu poţi să scoţi o propoziţie şi să faci o judecată, după aceea eu am spus un lucru şi a fost opinia mea. Am spus că şi Orban are calităţi şi are defecte, ca orice om”, a afirmar el, conform gandul.ro.

Şeful UDMR spune că în opinia sa Viktor Orban nu este un rasist, în ciuda discursului său avut la Băile Tuşnad care a pus pe jar întreg Occidentul.

„Eu îl cunosc personal şi pot să spun un singur lucru – pot să spui orice despre el, dar nu pot să spui că e rasist. Şi asta a fost problema, că eu spunând acest lucru, am luat apărarea lui Orban. Da, eu cred în chestia asta că el nu este rasist. Am stat de vorbă de nenumărate ori cu el în 30 şi ceva de ani şi pot să spui multe lucruri despre el, dar pot să spui că ar fi rasist”, a declara Kelemen Hunor.

Premierul Ungariei Viktor Orban a spus, la Tuşnad, că pentru încheierea războiului din Ucraina este nevoie de o nouă strategie a Occidentului, el precizând totodată că discursul ruşilor trebuie luat în serios.

De asemenea, Viktor Orban consideră că alimentarea cu arme moderne a Ucrainei nu va face decât să prelungească războiul, iar conflictul nu va fi încheiat decât în urma negocierilor ruso-americane.

Totodată, Viktor Orban a mai declarat: „Pentru că există o lume în care popoarele din Europa sunt amestecate cu cele din afara Europei. Aceasta este o lume de rasă mixtă. Şi avem un amestec de popoare din interiorul Europei: se mută, lucrează, se mută. (...) Suntem dispuşi să ne amestecăm unii cu alţii, dar nu vrem să devenim rasă mixtă”.