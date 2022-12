Kenyanca Diana Chemtai Kipyokei, suspendată şase ani pentru dopaj

Maratonista kenyană Diana Chemtai Kipyokei, învingătoare la Boston în 2021, a fost suspendată şase ani pentru mai multe încălcări ale regulamentului antidoping, a indicat Unitatea de integritate a atletismului (AIU), scrie AFP, potrivit Agerpres.

După ce a suspendat-o provizoriu pe sportivă în luna octombrie, AIU a anunţat marţi o sancţiune de şase ani pentru deteriorarea unor probe şi utilizarea unui produs interzis, triamcinolon, un glucocorticoid care mai era autorizat sub anumite forme în 2021, înainte de a fi total interzis începând din luna ianuarie în competiţii.Diana Chemtai Kipyokei, care are acum 28 de ani, a câştigat în octombrie 2021 maratonul de la Boston, unul dintre cele şase maratonuri "majore", după încheierea căruia a fost depistată pozitiv la triamcinolon. Ea a folosit apoi documente false de la un spital pentru a se justifica, ceea ce i-a adus o pedeapsă mai aspră.Kipyokei a fost deposedată de victoria sa de la Boston şi va fi suspendată până în iunie 2028.Tot marţi, AIU a anunţat suspendarea pentru cinci ani a altei atlete din Kenya, Purity Cherotich Rionoripo, pentru un control pozitiv la furosemid (un diuretic) şi utilizarea de documente false. Rionoripo (29 de ani) a câştigat maratonul de la Paris în 2017 şi cel de la Praga în 2021.Atletismul kenyan este afectat de mai mulţi ani de afaceri de dopaj, mai mult de 25 de cazuri fiind înregistrate în 2022. Guvernul a promis în noiembrie investiţii de cinci milioane de dolari pe an timp de cinci ani pentru a finanţa lupta antidoping (teste, personal, anchete).Federaţia internaţională de atletism, World Athletics, şi-a reînnoit în noiembrie încrederea în autorităţile locale şi în federaţia kenyană, care lucrează împreună cu AIU.