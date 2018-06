Klaus Iohannis a semnat: Celebra judecătoare Viorica Costiniu, eliberată din funcţie

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 14 iunie a.c., mai multe decrete de eliberare din funcţie prin pensionare a a unor magistraţi. Printre cei 12 magistraţi care se pensionează se numără şi celebra judecătoare Viorica Costiniu, de la Curtea de Apel Bucureşti.

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Arad a domnului Ioan Foltean – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Arad a doamnei Liliana Şodinca – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bucureşti a doamnei Graţiela-Monica Constantin – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Ialomiţa a doamnei Mariana Burlacu – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Călăraşi a doamnei Aurica Hodel – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Suceava a doamnei Georgeta Ilaş – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bucureşti a doamnei Viorica Costiniu – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Judecătoria Mangalia a doamnei Daniela Liliana Lazăr – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Mediaş a domnului Ioan Vişa – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a domnului Cătălin Adrian Paraschiv – pensionare, la data de 15 iunie 2018;

- Decret privind eliberarea din funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, delegată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Didina Dănăilă Burlacu – pensionare;

- Decret privind eliberarea din funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, delegată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Emiliea Elena Gavadia – pensionare;

Viorica Costiniu este soția fostului judecător Florin Costiniu, condamnat definitiv, în 2013, la patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul fostului senator PSD Cătălin Voicu.

În timpul urmăririi penale, DNA a solicitat CSM să vadă dacă Viorica Costiniu nu este cumva în stare de incompatibilitate când judecă dosarele DNA, din moment ce soțul ei fusese reținut de procurorii anticorupție. CSM, prin Secția de judecători a decis că Viorica Costiniu nu trebuie să se abțină când judecă la Curtea de Apel dosarele DNA.

Printre deciziile controvrsate luate de judecătoare au fost refuzul de a-l aresta pe Puiu Popoviciu (2009) – cercetat în dosarul Ferma Băneasa, eliberarea din arest a lui Sorin Ovidiu Vântu, cercetat pentru favorizarea infractorului Nicolae Popa sau eliberarea fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu (2015) – cercetat pentru luare de mită.

Cea mai recenta decizie data de Viorica Costiniu intr-un dosar mediatizat este din decembrie 2017. Atunci magistratul l-a condamnat, in prima faza a procesului, pe fostul baron PSD de Mehedinti Adrian Duicu la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite.