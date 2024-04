Klaus Iohannis, 'discuție substanțială' cu secretarul general NATO. căruia vrea să-i ia locul

„Tocmai ce am avut o discuţie substanţială cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la care ne-am axat pe situaţia de securitate din Ucraina şi din Marea Neagră. România a sprijinit puternic Ucraina încă din prima zi şi vom continua cu fermitate”, a scris Klaus Iohannis, marţi pe reţeaua X, fostă Twitter.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că a discutat, în marja Summitul celor Trei Mări, şi chestiuni legate de NATO şi despre candidatura sa la funcţia de secretar general, menţionând că decizia se ia în consens şi, până când nu se obţine unanimitate, nu se va hotărî "absolut nimic".

"Am discutat inclusiv chestiuni legate de NATO şi de candidatura mea. Însă vreau să clarific aici o chestiune: la NATO nu se va vota niciodată. Desemnarea secretarului general se face prin consens, iar consensul se obţine prin negocieri de tip diplomatic, discuţii între lideri şi aşa mai departe. Deci, nu are foarte mult rost să ne uităm la câţi au spus, ce au spus, fiindcă până când nu se obţine unanimitate nu se va hotărî absolut nimic şi, până atunci, mai este cale lungă", a spus Iohannis.

El a fost întrebat la finalul reuniunii de la Vilnius dacă a discutat în întâlnirile pe care le-a avut despre candidatura sa la funcţia de secretar general la NATO şi pe ce sprijin se bazează.

I just had a substantial discussion with #NATO SecGen @jensstoltenberg, focusing on the security situation in Ukraine and in the #BlackSea. Romania has strongly supported Ukraine from day one and we will continue resolutely.