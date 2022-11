Klaus Iohannis a primit asigurări de la Macron: 'Franța este un susținător al aderării țării noastre la Spațiul Schengen!' - FOTO

Președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu omologul său Francez, Emmanuel Macron, în care cei doi au discutat despre aderarea României la spațiul Schengen. Liderul de la Paris a dat asigurări că sprijină țara noastră în acest demers, transmite președintele României. Întâlnirea a avut loc pe fondul intensificării dialogului politic bilateral și a coordonării strânse pe teme de actualitate aflate pe agenda europeană, euroatlantică și internațională, transmite Administrația Prezidențială.

„Am avut în această seară o întrevedere foarte bună cu Președintele Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Franța este un susținător al aderării țării noastre la Spațiul Schengen, iar în discuția noastră i-am mulțumit Președintelui Macron pentru sprijinul său puternic. România este pregătită să adere, o confirmă și rezultatele pozitive ale misiunii recente de evaluare. În plus, extinderea Spațiului Schengen va contribui la consolidarea securității și a rezilienței Uniunii Europene în ansamblul său.

În ceea ce privește situația de securitate, Franța este și aici alături de noi, prezența militară consistentă a trupelor franceze în România contribuie semnificativ la întărirea Flancului Estic al NATO. Aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre statele noastre, evoluția situației de securitate din Ucraina și demararea procesului de reconstrucție a zonelor afectate de război au fost teme pe care le-am abordat astăzi în dialogul foarte bun pe care l-am avut cu Președintele Macron”, a spus președintele României, Klaus Iohannis.

Administrația prezidențială a explicat pe larg și celelalte teme avute în discuție.

Președintele Klaus Iohannis a prezentat stadiul demersurilor României, precum și așteptările legitime ale țării noastre privind aderarea la Spațiul Schengen, mulțumind Președintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul Franței în acest sens. Președintele României a subliniat rezultatele pozitive ale misiunii recente de evaluare, care confirmă, încă o dată, că România este pregătită să adere la Spațiul Schengen și că extinderea va contribui la consolidarea securității și a rezilienței Uniunii Europene în ansamblul său.

În ceea ce privește aspectele de securitate, Președintele Klaus Iohannis a transmis și cu această ocazie aprecierea pentru participarea trupelor franceze la forța multinațională a NATO din România, ca națiune-cadru a Grupului de luptă aliat din țara noastră, inclusiv pentru decizia Franței de a spori această contribuție.

Cei doi lideri au abordat, totodată, situația de securitate generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și consecințele acesteia în plan european și global, cu accent pe energie și securitate alimentară. În cadrul discuțiilor, au fost explorate modalitățile de întărire a eforturilor de asistență destinate Ucrainei și refugiaților ucraineni, precum și procesul de reconstrucție post-conflict a țării vecine. În acest sens, Președintele României a prezentat măsurile și acțiunile țării noastre, exprimând aprecierea față de disponibilitatea Franței de a contribui la dezvoltarea infrastructurii necesare pe căile feroviare și fluviale românești.

Președintele Klaus Iohannis și Președintele Emmanuel Macron au avut și un schimb de opinii privind continuarea eforturilor în plan european pentru asigurarea securității energetice pe fondul ultimelor propuneri și decizii ale Uniunii Europene, care trebuie să conducă la surse de aprovizionare cât mai diverse și la prețuri cât mai accesibile pentru cetățeni.

Cei doi președinți au abordat și modalitățile de sprijinire în continuare a Republicii Moldova, confruntată cu numeroase provocări în contextul actualei situații dificile de securitate.

Heureux de rencontrer @EmmanuelMacron aujourd’hui à l’Élysée et d’échanger sur les moyens d’avancer le partenariat stratégique ???????????????? et sur l’agenda européen et international. La présence militaire ???????? en ???????? est une contribution résolue au renforcement du Flanc Est de l’OTAN. pic.twitter.com/CBGrf46406