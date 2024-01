Klaus Iohannis l-a sunat pe șeful Consiliului European: 'E imperativ să continuăm sprijinul pentru Ucraina'

„În discuția telefonică avută astăzi (marți - n.r.) cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, înaintea reuniunii extraordinare pe tema Cadrului Financiar Multianual, am subliniat din nou că este imperativ să continuăm sprijinul nostru financiar și multidimensional pentru Ucraina”, scrie pe X Klaus Iohannis.

El anunță că a evidențiat, totodată, „necesitatea unor abordări constructive și a unor soluții echilibrate”.

During my ????talk today with #EUCO President @CharlesMichel, ahead of our special Meeting on #MFF, I underlined again that it is imperative to continue our financial & all other multi-level support for UA ????????. I emphasized the need for constructive approaches & balanced solutions.