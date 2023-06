VIDEO - Klaus Iohannis: 'Lucrările ucrainene la Canalul Bîstroe au fost un mit. Nu au fost lucrări de adâncire, ci de întreținere'

„Cea mai mare parte din exporturi de cerealele ucrainene se face prin România. Noi am înlesnit acest export, am scutit de taxe, și credem că e un lucru corect că facem asta. De aici provine o parte semnificativă a veniturilor ucrainene. Sunt, de asemenea, multe state care depind de cerealele ucrainene.

Sigur că noi am căutat și găsit căi prin care să nu fie dezavantajați producătorii interni.

Există de mult intenția ucraineană de a folosi canalul Bîstroe pentru a ieși la Marea Neagră. Rămâne de văzut.

Până acum a fost un mit. Nu au fost lucrări de adâncire, ci de întreținere. Lucrările nu pot fi făcute fără autoritățile internaționale, care se preocupă de Deltă, dar și fără România. Însă e adevărat: partea ucraineană vrea să existe un trafic mai intens pe Dunăre”, a explicat Klaus Iohannis.

Președintele României, Klaus Iohannis, participă la Bruxelles la un summit, unde principalul subiect de pe ordinea de zi rămâne războiul Rusiei împotriva Ucrainei și sprijinul UE pentru Ucraina. „Vom discuta, de asemenea, economia Uniunii Europene, securitatea și apărarea, migrația și relațiile externe”, a mai explicat Iohannis.

