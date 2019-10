Klaus Iohannis, noi săgeți către PSD - Speră ca după săptămâna viitoare să avem un nou guvern

Președintele Klaus Iohannis a trimis noi săgeți la adresa PSD în cadru unui eveniment IT desfășurat la Romexpo. Totodată a lăudat creșterea industriei IT&C care a atins în doar 10 ani la 6% din PIB.

„Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui Guvern - care sper că va veni după săptămâna viitoare. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esenţiale ale economiei naţionale şi nici asupra incapacităţii acestui partid de a înţelege că administraţia trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranţa şi perspectivele.” a declareat, printre altele, Klaus Iohannis