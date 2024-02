Klaus Iohannis salută intrarea Suediei în NATO: Vom spori apărarea și descurajarea pe Flancul Estic

„Astăzi sunt stabilite condițiile pentru a primi Suedia în familia NATO. Contribuția sa la securitatea euro-atlantică este substanțială. Cu Suedia în NATO, vom spori apărarea și descurajarea pe Flancul Estic și vom continua sprijinul nostru puternic pentru Ucraina. Împreună suntem mai puternici.”

Parlamentul Ungariei a aprobat luni un proiect de lege care permite Suediei să adere la NATO, deschizând în sfârșit calea pentru ca țara nordică să se alăture alianței occidentale de apărare, în timp ce războiul face ravagii în Ucraina,

Ungaria a fost ultima dintre cei 31 de membri ai alianței care a ratificat aderarea Suediei, după luni de zile de tergiversări ale partidului de guvernământ Fidesz în această privință.

Today conditions are set to welcome Sweden in the @NATO family. Its contribution to the Euro-Atlantic security is substantial. With Sweden in NATO we will enhance defence and deterrence on the Eastern Flank and continue our strong support for Ukraine. Together we are stronger.