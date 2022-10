Klaus Iohannis se alătură marilor puteri: România recunoaște victoria lui Lula da Silva, în Brazilia

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de felicitare pentru noul președinte al Braziliei, Lula da Silva. Țara noastră se alătură țărilor importante precum SUA, China sau Rusia, dar și alte state din Europa, care au recunoscut victoria lui Lula da Silva.

”Îl felicit pe președintele ales Lula da Silva pentru victoria sa. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la consolidarea relațiilor foarte bune dintre Romnânia și Brazilia, dar și la chestiuni globale de interes comun.”, scrie Klaus Iohannis.

Lula da Silva a câștigat la mare luptă alegerile prezidențiale din Brazilia, în fața lui Jair Bolsonaro. Marile puteri ale lumii recunosc victoria lui da Silva, dar Bolsonaro încă nu a transmis un mesaj prin care își acceptă înfrângerea.

I congratulate President elect Lula da Silva @LulaOficial on his victory. I look forward to working together on strengthening the very good ???????? ???????? relations and on global issues of joint interest.