La 100 de ani, iranianul Taghi Askari a făcut ceea ce îi place cel mai mult - A sărit în apă la CM de la Doha

La 100 de ani, iranianul Taghi Askari a demonstrat că vârsta e doar un număr, după ce a făcut ceea ce îi place cel mai mult: a efectuat o săritură în apă la Campionatele Mondiale de la Doha, potrivit news.ro.

Pentru săritura sa, el a fost premiat simbolic cu medalia de aur.

Iranianul a câştigat o medalie de argint şi una de bronz la prima ediţie a Jocurilor Asiatice din 1951 şi nu şi-a pierdut niciodată pasiunea pentru acest sport.



"Mi-au plăcut săriturile în apă de când eram adolescent şi până în ziua de astăzi. Nimic nu s-a schimbat între 1951 şi acum, cu excepţia performanţelor mele!" a declarat Askari pentru World Aquatics.



Askari a descoperit prima dată săriturile în apă la o piscină din apropierea casei sale din copilărie, în Iran, unde erau şi alţi copii.

Acest lucru i-a stârnit dragostea pentru sărituri pentru toată viaţa şi a continuat să câştige medalii la Jocurile Asiatice şi titluri naţionale.

"Când concuram la nivel naţional, ultimele campionate la care am participat au fost la 41 de ani. Am obţinut o medalie de aur la nivel naţional şi, după aceea, mi-am luat rămas bun de la acest sport, dar cel puţin am câştigat o medalie de aur", a spus el.



În perioada de când Askari a început să facă sărituri în apă, sportul s-a schimbat enorm.



"Până când au avut loc Jocurile de la Teheran din 1974, înotătorii chinezi au intrat în acest sport frumos şi au început să fie tot mai mulţi, noi nu am putut să-i prindem, deoarece am rămas la acelaşi nivel la care am început", a spus el.

Iranianul se va număra printre concurenţii de la Campionatele Mondiale Masters Aquatics - o competiţie organizată la scurt timp după campionatele mondiale de elită, deschisă participanţilor cu vârsta de peste 25 de ani.