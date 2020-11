La fiecare 100 de secunde un copil a fost infectat cu HIV în 2019, potrivit unui raport al UNICEF, care trage un semnal de alarmă cu privire la întreruperea furnizării de servicii pentru pacienții seropozitivi într-o treime din țările cu număr mare de persoane infectate, din cauza pandemiei, anunță MEDIAFAX.

La aproximativ un minut și 40 de secunde, s-a înregistrat o nouă infectare cu HIV a unui copil sau unui tânăr cu vârsta sub 20 de ani anul trecut, ceea ce face ca numărul total de copii infectați cu HIV să fie de 2,8 milioane, arată un raport UNICEF publicat miercuri.

Documentul, numit „Reimagining a resilient HIV response for children, adolescents and pregnant women living with HIV” (Regândirea unui răspuns rezilient pentru copii, adolescenți și gravide care trăiesc cu HIV - n.r.), avertizează că, în lupta împotriva HIV, copiii sunt lăsați în urmă. Eforturile de prevenție și tratamentul pentru copii rămân unele dintre cele mai scăzute în rândul populațiilor principale afectate.

În 2019, puțin peste jumătate dintre copiii din întreaga lume au avut acces la tratamente vitale; procentul este semnificativ mai mic decât cel pentru mame (85%) și, respectiv, pentru toți adulții care trăiesc cu HIV (62%).

Aproape 110.000 de copii au murit din cauza SIDA anul trecut, potrivit raportului UNICEF.

În ciuda unor progrese înregistrate în lupta dusă de decenii împotriva HIV și SIDA, există încă disparități regionale profunde între toate categoriile de populație, în special în ceea ce privește copiii, se arată în raport.

Acoperirea pediatrică a tratamentului antiretroviral este cea mai ridicată în Orientul Mijlociu și Africa de Nord (81%), urmată de Asia de Sud (76%), Africa de Est și de Sud (58%), Asia de Est și Pacific (50%), America Latină și Caraibe (46%) și Africa de Vest și Centrală (32%).

„Chiar în timp ce omenirea se luptă cu o pandemie globală, sute de mii de copii continuă să sufere din cauza epidemiei de HIV”, a declarat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore. „Încă nu există vaccin împotriva HIV. Ratele de infectare a copiilor sunt în continuare alarmante, iar copiii continuă să moară din cauza SIDA. Acest lucru se întâmpla și înainte ca pandemia de COVID-19 să întrerupă serviciile vitale de tratament și prevenție a HIV, ceea ce pune în pericol și mai multe vieți”.

Criza COVID-19 a agravat și mai mult inegalitățile în ceea ce privește accesul la servicii vitale pentru copiii, adolescenții și femeile însărcinate cu HIV de pretutindeni, arată raportul publicat miercuri.

Într-un sondaj realizat recent de UNICEF în 29 de țări în care infecțiile cu HIV reprezintă o prioritate, o treime dintre respondenți au afirmat că acoperirea serviciilor pentru copii, adolescenți și femei care trăiesc cu și sunt vulnerabili la HIV este mai mică cu cel puțin 10% decât înainte de pandemie.

Datele UNAIDS privind întreruperea serviciilor pentru persoane cu HIV, citate în raport, ilustrează în continuare impactul măsurilor de control necesare, perturbările la nivelul lanțului de aprovizionare, lipsa echipamentelor de protecție personală și redirecționarea lucrătorilor sanitari către serviciile HIV.

În lunile aprilie și mai, ce au coincis cu stări de izolare parțială sau completă, tratamentul pediatric HIV și testarea încărcăturii virale la copii au scăzut, în unele țări, cu 50-70%, iar inițierea tratamentelor noi a scăzut cu 25-50%.

În mod similar, s-a raportat că livrarea tratamentului în unitățile medicale și tratamentul pentru mame s-au redus cu 20-60%, testarea HIV pentru mame și inițierea tratamentului cu antiretrovirale au scăzut cu 25-50%, iar serviciile de testare a sugarilor au scăzut cu aproximativ 10%.

Deși relaxarea măsurilor de control și direcționarea strategică a tratamentelor către copii și femei însărcinate au condus cu succes la o revenire a furnizării serviciilor în ultimele luni, încă există provocări, iar omenirea este încă departe de atingerea obiectivelor globale HIV 2020 pentru copii și adolescenți.

Raportul UNICEF face apel la toate guvernele să protejeze, să susțină și să accelereze progresele în ceea ce privește combaterea infectării cu HIV, prin menținerea serviciilor esențiale de sănătate și consolidarea sistemelor de sănătate.