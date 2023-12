'Last Christmas' al Wham! Cucerește din nou locul 1 după 39 de ani

"Last Christmas" al duo-ului Wham!, compus și produs de George Michael, a revenit pe primul loc în topurile festive din Marea Britanie. Piesa, care a fost inițial devansată de "Do They Know It's Christmas?" a trupei Band Aid în 1984, a devenit numărul unu de Crăciun după 39 de ani.

Hit-ul lui George Michael și Andrew Ridgeley a depășit melodii de Crăciun ale unor artiști precum Sam Ryder, Mariah Carey, The Pogues și Kirsty MacColl, notează Sky News.

"You're Christmas To Me" de Ryder s-a clasat pe locul doi, în timp ce "All I Want For Christmas Is You" de la Carey a ocupat locul trei.

Stick Season, de Noah Kahan, ocupă locul al patrulea, iar Merry Christmas, de Ed Sheeran și Sir Elton John, locul al cincilea.

"Este un moment important pentru mine și pentru toți cei implicați în Wham!", a declarat Ridgeley pentru BBC Radio 1.

"El (Michael) a scris-o cu gândul la numărul unu, acesta a fost obiectivul. Este o realizare extraordinară”.

Ridgeley a declarat că a fost o "mare dezamăgire" pentru cei doi să nu ajungă pe primul loc în 1984, deoarece credeau că locul era "bătut în cuie".

"Dacă nu ar fi fost pentru piesa Do They Know It's Christmas?" a trupei Band Aid, probabil că ar fi fost pe primul loc", a spus bărbatul.

"Numărul unu de Crăciun a fost o ambiție de lungă durată pentru Yog (Michael) și pentru mine, dar și pentru fani. Va însemna foarte mult pentru Wham!, este încununarea gloriei".