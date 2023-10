Legendara formaţie The Rolling Stones a cucerit din nou topurile muzicale britanice, după ce vineri s-a plasat pentru a 14-a oară pe primul loc în clasamentele de specialitate cu noul său album, "Hackney Diamonds", transmite Reuters.

Rockerii Mick Jagger, Keith Richards şi Ronnie Wood, care şi-au lansat noul album săptămâna trecută, s-au plasat pe primul loc în topul vânzărilor Official Albums Chart, conform unui comunicat al Official Charts Company. Formaţia, ce s-a format în 1962, se alătură unei alte trupe legendare, The Beatles, dar şi soliştilor Robbie Williams şi Bruce Springsteen care au avut câte 11 albume ajunse pe primul loc în UK's Official Albums Chart, se mai precizează în comunicat.

"Hackney Diamonds", primul album Rolling Stones ce cuprinde materiale noi după o pauză de 18 ani şi totodată primul LP scos după moartea bateristului Charlie Watts în 2021, s-a plasat pe primul loc şi în clasamentul albumelor scoase pe vinil, Official Vinyl Albums Chart.

Albumul s-a plasat pe primul loc şi în topurile din Australia şi Germania.Apreciat şi de criticii muzicali, albumul prezintă colaborări cu Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder şi Lady Gaga. Fostul basist al formaţiei, Bill Wyman s-a alăturat pentru înregistrarea LP-ului împreună cu bateristul Steve Jordan.Solistul Rolling Stones, Mick Jagger, 80 de ani şi chitariştii Keith Richards, 79 de ani şi Ronnie Wood, 76 de ani, au înregistrat acest album de 12 piese la Londra, New York, Los Angeles şi Nassau. Înregistrări cu Charlie Watts la tobe sunt folosite în două dintre piesele de pe album.Pe locul doi în topul albumelor s-a plasat trupa ska-punk americană Blink-182 cu cel de-al 9-lea LP din discografie, "One More Time...", ce marchează revenirea în trupă a chitaristului şi vocalistului Tom DeLonge, care a părăsit formaţia în 2015.Solista Kenya Grace s-a plasat pe primul loc în topul pieselor single pentru a treia săptămână consecutiv cu melodia "Strangers".