Les Films de Cannes à Bucarest, evenimente online: masterclass Naomi Kawase, ateliere Managing Talents şi Works in Progress

Regizoarea şi actriţa japoneză Naomi Kawase va susţine un masterclass online, sâmbătă, la cea de-a 11-a ediţie a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, unde vor avea loc şi anul acesta atelierele Managing Talents şi Works in Progress, potrivit news.ro.

Kawase va susţine masterclass-ul sâmbătă, 31 octombrie, începând cu ora 17:00. Ea va vorbi cu publicul, în direct pe Zoom, despre creaţia proprie, pornind de la cele trei filme prezentate în cadrul festivalului: „Still the Water”, „Sweet Bean” şi „True Mothers”.

Înscrierile pentru masterclass pot fi făcute pe filmedefestival.ro, în secţiunea evenimentului, până pe 31 octombrie.

Naomi Kawase s-a remarcat la Cannes în 1997, când a devenit cea mai tânără regizoare distinsă cu premiul Camera d’Or pentru filmul „Suzaku”. A primit în 2007 marele premiu pentru „The Mourning Forest” şi s-a întors în competiţia oficială a festivalului cu „Hanezu”, în 2011, şi cu „Still the Water”, în 2014. În 2015, a revenit la Cannes în secţiunea Un Certain Regard cu „Sweet Bean”, iar în 2016 a fost aleasă preşedinta juriului Cinéfondation, după ce făcuse deja parte din juriul competiţiei oficiale al festivalului în 2013.

În încercarea de a oferi cât mai multe oportunităţi profesioniştilor din industria de film, Les Films de Cannes à Bucarest va organiza şi anul acesta atelierele ce le sunt dedicate: Managing Talents şi Work in Progress.

Aflat la a cincea ediţie, Managing Talents propune actorilor două întâlniri, cu doi antrenori de renume, alături de care vor lucra la reducerea sau antrenarea accentului în două limbi diferite: engleză şi română (accente regionale). Atelierele conduse de William Conacher (engleză) şi Cristian Mungiu (română) se vor desfăşura online, pe 31 octombrie, între orele 11:00-14:00, fiecare dintre ele având durata de aproximativ 90 de minute.

William Conacher lucrează ca antrenor de accent şi dialecte, de peste 25 de ani. A studiat, iniţial, actoria la Academia Webber Douglas din Londra şi training de voce la Central School of Speech and Drama. El este cel care l-a antrenat pe Rami Malek pentru rolul din „Bohemian Rhapsody”, pentru care a şi câştigat premiul Oscar, iar colaborarea lor va fi văzută şi în noul film din seria „James Bond”, „No Time to Die”. În televiziune, Conacher a lucrat pentru numeroase producţii de success, ca „Peaky Blinders”, şi pentru patru sezoane ale renumitului serial „The Crown”.

Cristian Mungiu este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori din România. Filmul său de debut, „Occident”, a avut premiera la Quinzaine des Réalisateurs la Cannes în 2002, iar în 2007, tot la Cannes, cel de-al doilea lungmetraj al său, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, a primit Palme d’Or. În 2012, „După Dealuri” a fost dublu premiat: pentru scenariu şi pentru interpretare feminină, iar „Bacalaureat”, cel de-al cincilea său film prezentat la Cannes a fost premiat pentru regie în 2016.

Aflată tot la cea de-a cincea ediţie, secţiunea de Works in Progress (WiP) a festivalului se va defăşura tot online şi va aduce în atenţia profesioniştilor din industria filmului internaţional 19 proiecte produse sau co-produse în România, toate aflate în faza de postproducţie. Proiectele vor avea şansa să fie vizionate de unii dintre selecţionerii celor mai prestigioase festivaluri de film din Europa, printre care cei de la Cannes, Berlin, Locarno, Karlovy Vary şi Sarajevo, dar şi de agenţi de vânzări.

Cinelabs România şi Multimedia Est vor oferi premii în servicii de post-producţie pentru două filme alese de un juriu internaţional din care fac parte Lorenzo Esposito (selecţioner, Berlin IFF), Sata Cissokho (Memento Films), Matthieu Darras (director - First Cut Lab), Kataryzna Siniarska (agent, New Europe Film Sales) şi Giona Nazzaro (Rotterdam IFF). Premiile urmează să fie anunţate pe 1 noiembrie.

Tot pentru această ediţie Works in Progress, Les Films de Cannes à Bucarest organizează pentru prima dată un eveniment dedicat exclusiv cineaştilor din România care au un scenariu de lungmetraj în dezvoltare. FILM SPEED-DATING este un eveniment offline, pe bază de invitaţie nominală, care îşi propune să ofere oportunitatea scenariştilor, regizorilor şi producătorilor români să se întâlnească pentru a dezvolta împreună proiecte de film.

Apelul de proiecte a fost adresat studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor unei facultăţi de film, care se află în dezvoltare cu un scenariu de lungmetraj. Candidaţii au trebuit să aibă scris la momentul aplicaţiei un draft de scenariu sau un treatment de maxim cinci pagini. Autorii proiectelor selectate urmează să-şi prezinte proiectul public, în cadrul unei sesiuni de pitching, în faţa mai multor producători, regizori şi a altor specialişti în domeniu pe 30 octombrie.

După un weekend de proiecţii în aer liber şi drive-in, rezervate la capacitatea maximă permisă în această perioadă, spectatorii sunt aşteptaţi în continuare, până pe 1 noiembrie, să participe la proeicţiile din Grădina Cărtureşti Verona şi la drive-in-ul Event Park Snagov (până pe 28 octombrie). Online, în Orange TV Go, filmele pot fi vizionate zilnic, între 12:00 şi 24:00.

Pe 30 octombrie, în Grădina Cărtureşti, va fi marcată, în cadrul festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, ziua zero a festivalului SoNoRo. Muzicienii Valentin Şerban (vioară), Răzvan Popovici (violă) şi Justus Grimm (violoncel) vor oferi un moment muzical menit să marcheze începerea festivalului de muzică clasică şi finalul celui de film.